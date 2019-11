Chofer del accidente en México-Pachuca habría manejado ebrio

Rebeca Monserrat, la estudiante de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de 23 años de edad, que salió proyectada por el parabrisas de la unidad que se impactó el lunes pasado contra otro camión que estaba estacionado sobre el acotamiento de la autopista México-Pachuca, fue dada de alta después de que no tuvo heridas graves.

La universitaria fue internada en la Clínica 76 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) después del percance que ocasionó la muerte de 13 usuarios y heridas a 29 más y la noche del martes salió por su propio pie. Este miércoles acudió a su clínica familiar localizada en San Cristóbal Ecatepec para una revisión médica y atribuyó "a la suerte y a la vida" que no haya tenido graves lesiones por la colisión en la que participaron tres unidades del transporte público.

"Estoy bien, por lo que parece, nada más fueron algunos golpes, no me fracturé ni nada, pero sí hubo muchas personas lesionadas en el accidente", contó.

La universitaria regresaba a su casa localizada en la colonia Tierra Blanca, en Ecatepec, después de laborar en el Universum Museo de las Ciencias y abordó la unidad de la línea Transportes Ecatepec en el paradero del Metro Indios Verdes, el conductor le ofreció un banquito para se sentara a su lado, pues el vehículo iba con cupo lleno.

"Las malas acciones que tomó el chofer, llegué a notar que venía como en mal estado, podría ser de ebriedad, venía con los chalanes, platicando, venía sacando el teléfono, entonces muchas de esas cosas provocaron el accidente", dijo.

Rebeca Monserrat recordó que aun cuando la unidad iba con el cupo lleno, el chofer subió a más pasajeros sobre la autopista México-Pachuca, no obstante que está prohibido hacerlo. "Venía a mucho exceso de velocidad, entonces justo vi el momento en el que iba a rebasar a un carro, entonces yo no sé qué le pasó si él perdió la noción o no se dio cuenta que estaba en frente el otro camión y prácticamente así fue como chocamos", narró.

Como iba hasta adelante salió proyectada por el parabrisas de la unidad concesionada, pero otros usuarios también. Cuando cayó al pavimento se hizo a un lado y de su morral que nunca perdió sacó su teléfono celular y le habló a su padre para contarle lo que ocurrió.

En México anualmente mueren alrededor de 16 mil personas por accidentes viales, que involucran a peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. Nueve de cada 10 muertes por accidentes viales a nivel internacional son evitables, y en México, cada año se registran cerca de 400 mil accidentes.