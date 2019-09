Choque de tráiler deja un muerto en carretera Victoria-Tampico

Un aparatoso choque provocó la muerte de una mujer y el incendio de un remolque nodriza, lo que mantiene cerrada la carretera Victoria-Tampico.

En este accidente, resultaron además tres personas lesionadas luego de que un tráiler de doble remolque que transportaba lavadoras, chocara contra un vehículo particular y éste a su vez, se impactara contra el remolque nodriza en el kilómetro 21 del tramo Victoria-Zaragoza.

El vehículo nodriza, transportaba autos último modelo y tras el impacto, las tres unidades comenzaron a incendiarse.

Una mujer que viajaba en el auto particular, perdió la vida al momento de la colisión por lo que no pudieron sacarla del vehículo.

Las unidades, fueron consumidas por el fuego por lo que fue cerrada la circulación de la carretera.

Hasta este lugar, arribaron cuerpos de auxilio a fin de mantener alejados a los conductores que detuvieron su marcha formando largas filas.

Elementos de bomberos sofocaron el fuego y hasta el momento, se espera la llegada fe personal de la Procuraduría General de Justicia.