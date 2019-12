Choque entre cruceros en Quintana Roo fue por vientos fuertes, señalan autoridades

El gobierno de Quintana Roo, a través de la Administración Portuaria Integral del estado (APIQROO), informó que "extraoficialmente", la colisión de dos cruceros -el "Carnival Glory" y el "Carnival Legend"- este viernes por la mañana, no dejó heridos y que ambas embarcaciones zarparon ya con destino a Miami, Florida, sin problemas.

Las autoridades estatales tardaron seis horas en reaccionar y emitir información sobre lo sucedido hoy viernes, a las 8:45 horas, cuando el "Carnival Glory" realizaba maniobras de atraque en el muelle privado de Puerta Maya en Cozumel, y su popa colisionó contra el castillo de proa del "Carnival Legend", que se encontraba atracado.

Tras aclarar que al ser un muelle privado, la APIQROO no tiene injerencia, la directora general de la Administración Portuaria estatal, Alicia Ricalde Magaña, informó que el incidente fue provocado por los fuertes vientos del frente frío que entró en la entidad y que ha intensificado la fuerza del oleaje.

"Extraoficialmente sabemos que no hay lesionados. Los peritajes del incidente los realizará por quienes (sic) designe la Autoridad Marítima Nacional y la Dirección General de Marina Mercante (CGPMM), para que emitan el dictamen correspondiente sobre los motivos que originaron la colisión", indicó, mediante un comunicado de prensa.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ricalde Magaña precisó que el "Carnival Legend", abandono el puerto cozumeleño a las 17.20 horas, mientras el "Carnival Glory", hizo lo propio a las 19 horas, ambos, sin problema alguno.

Los daños sólo fueron materiales y reparables con los buques a flote, sin necesidad de entrar a varadero. "Ambos pueden navegar con seguridad ya que no existen vías de agua en sus cascos", dijo, al agregar que no existe reporte del desembarque de ningún pasajero o tripulante por lesiones o por decisión propia, con intención de abandonar uno u otros cruceros.

"Los daños no se pueden evaluar, hasta no desarmar y ver daños internos y ver qué materiales se requieren y cuánto tiempo toma su reparación", añadió.

El tema a nivel local es seguido por la Dirección General de Puertos, de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), de la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT), que otorgó el título de concesión a la terminal de cruceros de Puerta Maya, en Cozumel.

La funcionaria agregó que el descenso de pasajeros en ambos cruceros se desarrolló con normalidad, al tratarse de "un incidente menor".