Científicas chinas detenidas en Detroit por contrabando de material biológico

DETROIT (AP) — Dos científicas chinas acusados de contrabandear o enviar material biológico a Estados Unidos para su uso en la Universidad de Michigan permanecerán bajo custodia después de renunciar el viernes a su derecho a una audiencia en un tribunal federal.

Yunqing Jian y Chengxuan Han dijeron en comparecencias separadas ante el tribunal de Detroit que no impugnarían la solicitud del gobierno de mantenerlas detenidas mientras sus casos avanzan.

"Esta es una situación en constante desarrollo en la que interviene una gran cantidad de factores", dijo a un juez la abogada de Han, Sara Garber. No dio más detalles y más tarde se negó a comentar.

Han fue arrestada el domingo en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit después de llegar en un vuelo desde China, donde cursa un grado avanzado en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong en Wuhan. Planeaba dedicar un año a completar un proyecto en el laboratorio de la Universidad de Michigan y se le acusa de enviar material biológico hace meses al personal del laboratorio.

El material fue interceptado por las autoridades. En un documento judicial, el FBI, dijo que el material se relaciona con gusanos y carecía de un permiso gubernamental. Expertos dijeron a The Associated Press que no parecía ser peligroso.

El caso de Jian es diferente. Está acusada de conspirar con su novio, otro científico de China, para introducir un hongo tóxico a Estados Unidos. El Fusarium graminearum puede atacar el trigo, la cebada, el maíz y el arroz.

Al novio de Jian, Zunyong Liu, se le impidió el paso en el aeropuerto de Detroit en julio y fue enviado de vuelta a China después de que las autoridades encontraran material vegetal rojo en su mochila.

Jian, quien trabajaba en el laboratorio de la universidad, fue arrestada el 2 de junio. Mensajes entre ella y Liu en 2024 sugieren que Jian ya cuidaba el Fusarium graminearum en el laboratorio antes de que Liu fuera detenido en el aeropuerto, dijo el FBI.

Los abogados de Jian se negaron el viernes a comentar.

Hasta ahora, las autoridades federales no han afirmado que los científicos tuvieran un plan para liberar el hongo en algún lugar. El Fusarium graminearum ya está extendido en Estados Unidos, particularmente en el este y la parte superior de la región del centro-norte del país, y los científicos lo han estudiado durante décadas. Apodado "vomitoxina" porque es más conocido por causar vómitos en el ganado, también puede provocar diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza y fiebre en animales y personas.

Los investigadores a menudo llevan plantas, animales e incluso cepas de hongos extranjeros a Estados Unidos para estudiarlos, pero deben presentar ciertos permisos antes de trasladar cualquier cosa a través de fronteras estatales o nacionales.

La universidad no ha sido acusada de ninguna falta. Dijo que no ha recibido dinero del gobierno chino relacionado con el trabajo de los tres científicos. En un comunicado, afirmó que condena enérgicamente cualquier acción que "busque causar daño, amenace la seguridad nacional o socave la misión pública fundamental de la universidad".