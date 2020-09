Científicos cuestionan cambios al reglamento del SNI

Después de que el pasado lunes Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) publicó en el Diario Oficial de la Federación modificaciones al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), científicos cuestionaron el procedimiento –a espaldas de la comunidad científica, una vez más—, los errores y omisiones jurídicas del nuevo reglamento, y las implicaciones que tendrá para la comunidad y la ciencia del país.

Los cambios implican, de acuerdo con un comunicado emitido por la doctora Gloria Soberón, la eliminación del Consejo de Aprobación del SNI y la creación de un Consejo General del SNI; la eliminación de la participación de los tres investigadores electos miembros de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; y la eliminación del área de Biotecnología entre las que conforman el SNI.

El científico Antonio Lazcano dijo en entrevista que la publicación es "uno de esos madruguetes que le gusta mucho dar a la doctora Elena Álvarez-Buylla (titular de Conacyt), pero que no por mucho madrugar amanece más temprano".

"A donde se le puso el Sol a la doctora fue en los errores del reglamento: deja fuera a los tres investigadores del SNI que tienen que ser parte de la mesa directiva del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico. Se dice que en el nuevo Consejo tiene que haber tres investigadores, pero no si son los que habían sido electos, si habrá un periodo de transición, si habrá una nueva elección. Es típico descuido de un grupo de abogados ineptos que estaban siendo carrereados por la dirección de Conacyt", agregó.

Lazcano, quien integra la Comisión Dictaminadora II, de Química y Biología, cuestiona que aunque ponen a las Humanidades como una rama de investigación, éstas siempre lo han estado en Ciencias Sociales, y que al final no aparecen como una de las responsabilidades del SNI sino que sólo mencionan la Ciencia y Tecnología. "Son descuidos grotescos que pueden ocasionar problemas muy severos". Alerta también que se dejó fuera el área de Biotecnología.

Por otra parte, no se aclara lo que vendrá con los procesos que se llevan a cabo: "Estamos a la mitad del proceso de evaluación de las solicitudes para ingresar, subir, continuar en el Sistema Nacional de Investigadores -el viernes terminamos una tercera sesión de evaluación-. La pregunta es ¿los que faltan por evaluar, cómo serán juzgados: por la ley anterior o por la nueva? Eso sorprende de la incapacidad del jurídico de Conacyt y de Álvarez-Buylla".

En un comunicado, Conacyt dice que se trata de una legislación renovada y más sensible ante coyunturas que pueden impactar en los miembros del SNI; asegura que contempla una simplificación de los trámites administrativos y mejora de los procesos de evaluación de sus miembros.

El reglamento contempla que habrá dos Comisiones Dictaminadoras en las áreas Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra; Biología y Química; Medicina y Ciencias de la Salud; Ciencias de la Conducta y la Educación; Humanidades; Ciencias Sociales; Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas; Ingenierías y Desarrollo Tecnológico, e Interdisciplinaria.

La doctora Soberón escribe que estas modificaciones reglamentarias se realizan en medio de un juicio de amparo que ella promovió a efecto de que se respetara su carácter como miembro del Consejo de Aprobación del SNI, electa para el periodo 2018-2021.

La investigadora cuestiona que el procedimiento se ha llevado a cabo sin la correcta composición del Consejo de Aprobación. "Sigue preocupando el desconocimiento y actuación de las autoridades de Conacyt frente a la comunidad de ciencia, tecnología e innovación, ya que adicionalmente pareciera que estas modificaciones al Reglamento del SNI se realizaron sin la participación que normativamente corresponde al Comité Consultivo del SNI, con violaciones al procedimiento de mejora regulatoria, y contraviniendo la mínima seguridad jurídica en los términos en los que las nuevas disposiciones serán aplicadas", escribe en su mensaje.

Para Soberón, el procedimiento de evaluación para ingreso o permanencia en el SNI 2020 se ha llevado a cabo de manera viciada, sin respetar la composición del Consejo de Aprobación del SIN.

"Se elimina la posibilidad de la emisión de recomendaciones por parte de este Foro al Director del SNI. Lo anterior dará lugar a la ampliación de la demanda de amparo en curso, con el mismo objetivo: defender los intereses de la comunidad del SNI a efecto de contar con representantes electos en las mesas de toma de decisiones de los procedimientos de evaluación, se cumpla con los procedimientos de reforma al Reglamento del SNI, como lo es la participación del Comité Consultivo, y la no retroactividad de las normas, velando por la seguridad jurídica que debe prevalecer en el sistema, todo esto sin exigir más que el mínimo respeto a la normatividad aplicable. Al día de hoy, el desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestro país depende más que nunca de la efectividad y cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia, en manos del Poder Judicial Federal", añade.