Cientos pasean en CDMX sin temor a tercera ola

Pese a que México registra miles de contagios al día y aunque el incierto semáforo epidemiológico señala que estamos en color naranja, cientos de habitantes de la capital del país salieron a disfrutar del segundo fin de semana largo del año. Es la calle Madero, en la capital mexicana. Es el corazón de la Ciudad de México.

Parece estéril la advertencia de la autoridades sanitarias de que puede haber un tercera ola de Covid en el país, pues cientos de paseantes abarrotan las calles del Centro Histórico.

Familias, parejas y amigos no pierden la oportunidad de disfrutar de este soleado día.

Desde temprano familias enteras comienzan a llegar al lugar, al mediodía, la calle Madero luce repleta. Los paseantes, en las orillas disfrutan, sentados o a pie, de nieves o algún refrigerio, otros, sentados en terrazas de los restaurantes gozan de la tarde, algunos forman filas en las decenas de tiendas de ropa y muchos más capturaban la belleza del lugar con una selfie.

Más adelante, en la plancha del Zócalo, las familias recorren el lugar, algunas se cubren del intenso sol bajo el asta de la Bandera nacional. Se les intenta entrevistar, preguntarles por qué salen si aún hay una pandemia activa, pero se niegan.

Argumentan falta de tiempo. Sólo una señora acompañada de su hija que recién se ha tomado una foto, menciona que decidieron salir porque era su día libre y que al ser área abierta no corrían demasiados riesgos por Covid.

Las demás personas niegan hacer algún comentario o dar una entrevista. Entre todos resalta Odeth, elemento de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y quien a diario trabaja en la zona. Menciona que regularmente es entre jueves y domingo cuando hay más personas; sin embargo, este día se incrementó el flujo de peatones.

"Este día sí hay más personas, debe ser por el puente. Aquí casi siempre hay gente aunque haya contingencia, los fines de semana es cuando más hay, yo creo que no les importa la pandemia o que piensan que en algunos meses ya se va a acabar esto", explica Odeth.

La mujer policía señala que de nada sirve que a las personas les indiquen el color del semáforo, ya que aún estando en rojo venían, así como cualquier otra recomendación, "ahora en estos días las autoridades sanitarias habían dicho que tuvieran cuidado con las vacaciones de Semana Santa, ya que podría haber rebrote, todavía no llegan las vacaciones y ve cómo está aquí", subraya.

Sobre la plaza era común ver niños, parejas y familias atravesar tranquilamente la zona. Algunos de ellos buscaban el mejor ángulo para tomarse una foto, otros encontraron en las letras CDMX la mejor postal.

En la esquina de la calle Madero y la calle Monte de Piedad, uno de los varios promotores que ofrecen lentes se entremezcla con los cientos de visitantes al centro de la capital, él fue quien menciona que no hay mucha diferencia de otras semanas y que los medios sólo quieren magnificar las cosas por amarillismo.

"Aquí está igual que otras semanas, yo no veo más personas, lo que pasa que los medios llegan y magnifican las cosas para hacer notas amarillistas de que la gente sale en plena pandemia, no se dan cuenta que eso da trabajo y ayuda a todos los empleados de la zona", refiere con molestia el vendedor callejero.

Así, en el segundo puente del año, los capitalinos no desaprovechan sus días de asueto y hacen pensar que una tercera ola de Covid-19 no representa una advertencia seria y menos un augurio de lo que puede venir.