Cierra Salina Cruz todos sus accesos durante tres días por Covid-19

Oaxaca.- Autoridades municipales de Salina Cruz anunciaron el cierre de todos sus accesos a personas ajenas al puerto, con la finalidad de cortar la cadena de transmisión del Covid-19.

La medida comenzó aplicarse en la madrugada de hoy y se mantendrá hasta el viernes, informó el alcalde del puerto, Juan Carlos Atecas Altamirano.

Los accesos que fueron cerrados se ubican en la carretera Transístmica, límites con Tehuantepec, sobre la carretera Costera 200, entre Huatulco y el puerto, así como entre Salina Cruz y las comunidades de San Pedro Huilotepec y San Mateo del Mar. En el cierre de los accesos apoyarán las policías estatales y de la Guardia Nacional.

De acuerdo con el reporte del gobierno municipal morenista, respaldado con cifras de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), hasta ayer martes 21 el puerto de Salina Cruz registraba 45 defunciones,15 activos y 75 sospechosos; y fue uno de los municipios que más casos nuevos por coronavirus reportó en las últimas 24 horas, con 17 nuevos casos. "Es necesario y por el bien de la salud de todos los vecinos, cortar la cadena de contagios", insistió el edil salinacrucense.

El presidente municipal Juan Carlos Atecas pidió la colaboración y la comprensión de los pobladores de los municipios vecinos, donde también se han adoptado medidas restrictivas y sanciones en contra de los ciudadanos que no usen cubreboca. Los obreros que laboran en la refinería o en el astillero de Marina, deberán identificarse para que se les permita el paso.

"Se hace una atenta y cordial invitación a todos los paisanos del Istmo de Tehuantepec para que a partir de hoy no visiten esta ciudad [Salina Cruz], con el único objetivo de reducir la movilidad y con ello frenar la cadena de contagios. Este municipio tiene el mayor cantidad de casos confirmados y defunciones por Covid-19", notificó el Ayuntamiento del puerto a través de sus redes sociales.

Personas procedentes de algún municipio vecino que pretendan ingresar con la finalidad de visitar a su familia, o que tenga el propósito de realizar compras, no se le permitirá el ingreso, recalcaron las autoridades. Y las personas que tengan cita médica en el IMSS, en el hospital de Pemex, de la Marina o con clínicas particulares, serán acompañadas por policías municipales a bordo de motocicletas.

El alcalde explicó además, que a diferencia de otros municipios, como Juchitán y Tehuantepec, que han cerrado sus mercados para reducir la movilidad de las personas, en Salina Cruz el mercado no podrá cerrarse debido a que los elementos de la flota petrolera y de la comandancia de la Zona Naval requieren todos los días grandes cantidades de carne, frutas y verduras.

Durante un mensaje difundido en la madrugada de este miércoles, el alcalde Atecas Altamirano, pidió a los habitantes del puerto de Salina Cruz que se mantengan en el confinamiento voluntario al que convocó el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. Dicho confinamiento concluirá hasta el próximo miércoles 29, e inició desde este lunes, después que el gobierno estatal confirmó el regreso a color rojo, nivel máximo, en el semáforo epidemiológico federal.

Hasta este martes, Oaxaca acumuló 157 nuevos casos de Covid-19 y ocho decesos más en 24 horas, de acuerdo con el reporte más reciente de los Servicios de Salud de Oaxaca; con estos contagios confirmados la entidad registra un total acumulado de 8 mil 949 casos positivos y 838 muertes asociadas a esta enfermedad. La región del Istmo de Tehuantepec se ubica como la segunda en el estado con mayor registro de casos por esta enfermedad de alcance mundial, con 816 casos confirmados y 112 fallecimientos.