Cierran a la navegación puerto de Sinaloa por tormenta tropical "Ivo"

Los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical "Ivo" cuya trayectoria en mar abierto, en las costas del Pacíco obligaron al cierre de la navegación en el puerto de Topolobampo, en virtud que las lluvias subieron de intensidad y en algunos sectores de los municipios de Ahome y Guasave, se presentan amenazas de inundaciones.

El comité estatal de Protección Civil del estado alertó a la población del norte de Sinaloa, sobre los pronósticos de precipitaciones pluviales fuertes, entre los 75 y los 150 milímetros, por lo que se les pide estar atentos a las recomendaciones de no cruzar ríos y arroyos.

Las lluvias han generado inundaciones en las colonias Mañanitas, Magisterio y San Francisco, de los Mochis sin que se tenga la necesidad de decretar las evacuaciones de colonos, en tanto que se mantiene vigilancia sobre los colectores pluviales y canales que cruzan la ciudad.

Aurelia Leal López, presidenta municipal de Guasave dio a conocer que solicitara que se decrete zona de emergencia la sindicatura de Juan José Ríos, donde el nivel del agua causo daños a viviendas y a la infraestructura municipal.

El secretario de Salud del estado, Efrén Encinas Torres, señaló que a causa de los efectos de la tormenta tropical "Ivo", en los hospitales de Guasave y el Rosario se han tenido afectaciones menores, las cuales no impiden la prestación normal de los servicios.

Apuntó que el reporte que se tiene, es que en los 18 municipios del estado, operan sin contratiempo las 500 unidades médicas y en las zonas afectadas por las lluvias que se han presentado, no se han presentado ninguna contingencia sanitaria.

El funcionario citó que las afectaciones a la salud de la población se pueden dar en un periodo de cuatro a ocho semanas más, en caso de trasmisiones por vectores, principalmente Dengue, enfermedades gastrointestinales, diarreas o alteraciones en la piel o los ojos.

Juan Alfonso Mejía, secretario de Educación Pública y Cultura del estado, dijo que se mantiene la suspensión de clases, en todos los horarios, en los municipios de Ahome, Angostura, Culiacán, Guasave, El Rosario y Navolato, durante esta contingencia.