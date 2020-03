Cierran área de Sedema por caso de coronavirus

Luego de que la directora general de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), Leticia Gutiérrez, saliera positivo en su prueba por Covid-19, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se cerró el área y todas las personas que tuvieron contacto con ella tendrán que resguardar al menos 14 días.

"Tuve conocimiento una hora después de que salió positiva la prueba, de inmediato instruí a que las personas que trabajaban ahí se retiraran y mantener observación, cerrar esa área de la Sedema que no estaba funcionando a toda su capacidad, por las instrucciones que ya habíamos dado, entonces puede ser que se presente otro caso de este tipo, pero no hay que caer en pánico", comentó.

Recomendó que cuando haya una persona conocida que tiene Covid-19 o tiene los síntomas y se estuvo en contacto, lo mejor será mantenerse fuera de circulación al menos 14 días.

Sarampión

El gobierno de la Ciudad de México ha aplicado alrededor de 56 mil vacunas contra el sarampión, tras los 64 casos registrados en la capital.

La secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, comentó que se han realizado 17 cercos, donde se han aplicado 2 mil vacunas en cada uno, para evitar el contagio en las zonas donde se han identificado casos.

Destacó que en reclusorios también se colocaron 22 mil vacunas, pues fue en el Reclusorio Norte donde se presentaron los primeros casos.

López Arellano comentó que de los 64 casos de sarampión hay solo cuatro sintomáticos, no obstante, siguen atentos a la situación.

Detalló que la gente ha tenido más conciencia de las vacunas, por lo que la han solicitado en los diferentes centros de salud y aseguró que cuentan con 168 mil para atender los cercos y la aplicación normal.