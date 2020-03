Cierran bares, cines y suspenden bodas por coronavirus en Coahuila

El municipio de Torreón clausuró este fin de semana establecimientos y fiestas familiares por no cumplir con las medidas extraordinarias acordadas por el Consejo Estatal de Salud con motivo de la pandemia del Covid-19.

Se levantaron seis actas y se realizaron cuatro clausuras a distintos negocios y domicilios particulares por no respetar la contingencia sanitaria y reunir gente en distintas colonias de la ciudad.

El Ayuntamiento informó que se clausuró un salón de fiestas, dos restaurantes bar y un bar, mientras que se levantaron actas en domicilios particulares.

El Plan Estatal de Prevención y Control del Covid-19 establece medidas emergentes para la atención y prevención de la pandemia, donde se dispuso la suspensión de eventos y actividades no esenciales del Estado, la suspensión de eventos masivos, deportivos, culturales, religiosos, turísticos; el cierre de centros nocturnos, bares, discotecas, antros y otros negocios de giro nocturno.

El viernes, inspectores de la Secretaría de Salud y Finanzas de Coahuila suspendieron una boda que se celebrar en el municipio de Matamoros, en el centro de convenciones La Española, por lo que se procedió a la clausura del lugar por incumplir con los acuerdos decretados.

De lado de Durango, en Gómez Palacio, municipio conurbado de Torreón, también el fin de semana el Ayuntamiento duranguense procedió a cerrar cines, bares, gimnasios y canchas de futbol que seguían operando pese a las disposiciones de cierre.

En el caso de restaurantes y negocios de alimentos, permanecerán abiertos solo en caso de tomen medidas sanitarias y de sana distancia, es decir, que no se permitirá que los establecimientos estén llenos y tendrán que guardan un metro y medio de distancia entre comensales.