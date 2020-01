Cierran calle donde murió una persona por arrancones en Zapopan; comparece la presunta responsable

El municipio de Zapopan anunció que restringirá el paso a vehículos en la vía utilizada frecuentemente para competencias de autos clandestinas y que es el entorno del estadio de las Chivas y la Villa Panamericana.

A nueve días del accidente tras una carrera de "arrancones", la cual cobró la vida de una persona y siete más resultaron heridas los propietarios de los terrenos aledaños y el municipio y "clausuramos para los vehículos esa calle, con muros que impiden el paso, sólo se permiten las bicicletas", explicó el alcalde, Pablo Lemus.

Argumentó que los operativos viales no le corresponden al municipio sino a la Policía Vial del estado, y subrayó que su labor es vigilar que no existan faltas administrativas en el lugar ni consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, además reconoció que no había vigilancia permanente en el lugar.

"Nuestra labor como policía municipal no es vigilar la situación de movilidad en la ciudad, sino evitar el robo a casa habitación, a personas y negocios, las patrullas no pueden estar en una vialidad, no es nuestra función", destacó el alcalde.

Reconoció que la patrulla destacada al cuidado de la Villa Panamericana fue retirada al inicio de la nueva administración estatal y se destinó a la vigilancia del municipio.

De acuerdo con la asociación civil Víctimas de la Violencia Vial, en la Zona Metropolitana de Guadalajara existen seis puntos donde se llevan a cabo carreras clandestinas, tres de ellos se encuentran en Zapopan.

Los lugares son el Circuito JVC donde se suscitó el accidente, la avenida Patria y la avenida Aviación, cerca de instalaciones militares, donde han comenzado a construirse reductores de velocidad.

Lemus Navarro aseguró que en el punto del accidente hay una cámara del C5 urbano, pero hasta el momento la Fiscalía estatal no ha dado a conocer los avances de la investigación para ubicar a los responsables.

Comparece presunta responsable de accidente en arrancones en Zapopan



La presunta conductora de un automóvil deportivo que provocó un accidente, en el cual murió una persona y siete más resultaron heridas el 28 de diciembre tras una carrera clandestina, compareció en la Fiscalía del Estado de Jalisco, acompañada de su padre, informó la autoridad estatal.

A unas horas de ocurrido el accidente en el Circuito JVC en la zona de El Bajío, municipio de Zapopan, usuarios de redes sociales denunciaron que la causante había sido una mujer que conducía un vehículo Camaro color rojo, lo cual fue confirmado por la Fiscalía.

La presunta conductora, así como su padre, quien acreditó la propiedad del automóvil deportivo, involucrado en los hechos, se pusieron a disposición de la autoridad y expresaron su voluntad de buscar una solución por la vía de Justicia Alternativa en favor de los afectados.

A través de un comunicado, la Fiscalía dio a conocer que la presunta conductora acudió con un amparo ante una posible orden de aprehensión y compareció, junto a su padre, ante el agente del Ministerio Público que integra la carpeta de investigación.

"Ambos expresaron su deseo de resarcir los daños, tanto a las personas que resultaron lesionadas como a la familia de la persona que perdió la vida, además de cubrir todas las afectaciones materiales ocasionadas por el percance", informó la autoridad estatal.

El agente del Ministerio Público contactó a los afectados para informar sobre la comparecencia, con el fin de proceder conforme a la conveniencia de cada uno.

A pesar de los testimonios de padre e hija, la Fiscalía informó que continúa con las investigaciones por el accidente y recaban datos de prueba que permitan proceder conforme a derecho contra los responsables.

En redes sociales, se viralizó el Hash Tag #LadyCamaro con la fotografía de una joven a la que señalaron como la causante del accidente. De acuerdo con testimonios, quien conducía el vehículo deportivo perdió el control al chocar con la banqueta luego de hacer una demostración de velocidad.

El automóvil se estrelló contra un grupo de asistentes y los ocupantes del vehículo huyeron de la escena en otro auto, aprovechándose de la confusión tras el choque.

A la mujer que se acusó en redes sociales como la causante, se le relacionó con el dueño de un conocido restaurante, que se deslindó del incidente y de cualquier parentesco de la mujer.