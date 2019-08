Cierran estación Insurgentes del Metro por manifestación de mujeres

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó el cierre de la estación Insurgentes, debido a la manifestación "No me cuidan me violan" organizada por mujeres que exigen justicia por presuntas agresiones por parte de policías.

"Por la manifestación al exterior y a fin de garantizar la seguridad de las personas usuarias, la estación del Metro Insurgentes de Línea 1, que va de Pantitlán a Tacubaya, se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso", indicó.

Destacó que los usuarios pueden utilizar como alternativa estaciones cercanas como Sevilla o Cuauhtémoc.