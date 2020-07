Cierran hospital en Oaxaca por falta de personal

Por segunda ocasión en una semana, el Hospital General Macedonio Benítez Fuentes, de la ciudad zapoteca de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec, volvió a cerrar sus puertas debido a que se quedó sin personal para brindar atención a los habitantes, pues suman ya 170 trabajadores los que han dado positivo a Covid-19, en uno de los peores brotes en unidades médicas del país.

La dirigente sindical del hospital, Yolanda Sánchez Ulloa, informó que de 249 trabajadores a los que se les han aplicado las pruebas rápidas, 170 dieron positivo, y aunque no todos los casos continúan activos, la mayoría se confinarán por 10 días.

A ello se suma que 120 integrantes del personal médico y de enfermería están confinados en sus casas desde mediados de marzo, dado que se consideran población de alto riesgo por ser adultos mayores o tener problemas de diabetes e hipertensión.

Entre el personal de salud que dio positivo a las pruebas realizadas en las últimas 48 horas, y los trabajadores en confinamiento por su vulnerabilidad, suman 290 de los 385 profesionales que tiene el hospital, por lo que quedarían unas 90 personas para atender todos los turnos.

Ante esta situación, el nosocomio, que ya había sido declarado en cuarentena, no dará servicios generales y cerrará su área de atención a pacientes de Covid-19 durante 10 días, por lo que sólo se atenderán casos de verdadera emergencia, lo cual había sido adelantado por Juan Manuel Cruz Ruiz, director del hospital.

"En el tema de los pacientes que presenten sintomatología por Covid, tendrán que buscar otra unidad, dada la situación que no tenemos personal para hacer el triage y poder referirlos a otra unidad", señaló.

Se precisó que, debido a que el hospital había sido reabierto hace dos días, sólo había un paciente con Covid internado, el cual fue trasladado al hospital de Sedena.

La delegada sindical detalló que los SSO movilizarán a los médicos que laboran en los centros de salud de las colonias populares, pero no habrá nuevas contrataciones porque el cierre "sólo será de 10 días".

Lo anterior se acordó este domingo, tras una reunión del personal del hospital con el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, quien señaló a EL UNIVERSAL que no se trata de un cierre completo, pero reconoció que durante la semana que inicia se referirá a los pacientes que requieran hospitalización a otros nosocomios de la Jurisdicción Sanitaria 2 del Istmo, como Ciudad Ixtepec, Tehuantepec y Salina Cruz.

Mientras tanto, el presidente municipal de Juchitán, Emilio Montero Pérez, consideró viable la posibilidad de que en territorio oaxaqueño se analice instalar un semáforo por regiones, pues aunque en la entidad es naranja, no es lo mismo el contagio entre el Istmo y la Costa.

El brote de Covid-19 en el hospital general de Juchitán comenzó el 21 de junio: la muerte de una paciente que no era atendida por coronavirus despertó las alertas entre el personal, luego de que se confirmaran los primeros 20 casos, a los que se suman estos nuevos 170.

A la situación del nosocomio se agrega la fase de contagios acelerados que vive Juchitán y que ha dejado dos mercados cerrados y 71 decesos, del 26 de junio al 10 de julio, la mayoría sin confirmación pero con sintomatología del virus.