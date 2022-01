Cierran investigación contra magistrado electoral

La Fiscalía General de la República (FGR) dio carpetazo a las investigaciones iniciadas contra el magistrado electoral José Luis Vargas por supuestamente blanquear más de 30 millones de pesos probablemente obtenidos mediante actos de corrupción.

Fuentes federales confirmaron que el Ministerio Público de la Federación decretó el no ejercicio de la acción penal contra el magistrado integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien fue denunciado el 19 de febrero de 2020 y el 22 de junio de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces encabezada por Santiago Nieto, por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con enriquecimiento ilícito y actos de corrupción.

Las denuncias de la UIF fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR y la primera de ellas refiere operaciones irregulares por 36 millones 487 mil 433.59 pesos, mientras que la segunda es por un monto de 106 millones 915 mil 904.38 pesos.

Esta no es la primera vez que la FGR determina no proceder contra el magistrado por estas denuncias.

En el caso de la presentada el 19 de febrero de 2020, el 15 de junio de ese año el Ministerio Público de la Federación dictó el no ejercicio de la acción penal, determinación que fue revocada el 30 de julio siguiente por un juez de Control que ordenó reabrir la indagatoria contra Vargas Valdez.

En la segunda denuncia, la UIF analizó las finanzas de la esposa de Vargas Valdez y las empresas con las que tiene relación, pues detectó que recibió diversos depósitos que no corresponden con lo que declaró ante Hacienda, realizó transferencias al extranjero y constituyó personas morales cuya finalidad no se justifica, ya que sólo recibieron dinero de empresas fachada para después quedar sin funcionalidad.

En ese asunto, la UIF señaló tanto al magistrado electoral como a su esposa Mónica Bauer Mengelberg López; a su cuñado, Peter Bauer Mengelber López; a Inmobiliaria Pasavaba, S. A. de C. V.; a Inmobiliaria Schlafrau, S. A. de C. V.; a NERIX, S. A. P. I. de C. V.; a Consorcio de Litigio Estratégico, S. C., y a Asesoría Estrategia Total, S. C.

Sin embargo, en esta ocasión la FGR determinó no proceder contra Vargas Valdez y el resto de los denunciados, pero, a diferencia de lo ocurrido antes de la salida de Nieto Castillo de la UIF, la unidad denunciante ahora encabezada por Pablo Gómez no impugnó la decisión del Ministerio Público de la Federación.