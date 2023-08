Cierran más de 400 tortillerías en Uruapan por amenazas del crimen organizado

A-AA+

MORELIA, Mich., agosto 2 (EL UNIVERSAL).- Más de 400 tortillerías del municipio de Uruapan, amanecieron cerradas este miércoles, por amenazas del Cártel de Los Viagras (CDLV) que pretende justificar un operativo de la Policía Municipal para que no ingresen sus antagónicos del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla en Michoacán informó que al no haber condiciones de seguridad, analizan cerrar los establecimientos de otros 30 municipios.

Los habitantes, se dijeron sorprendidos y afectados por el cierre de estas unidades de negocios en ese municipio ubicado a 110 kilómetros de la capital de Michoacán.

----Hacen compras de pánico en tiendas y centros comerciales

Fuerzas federales revelaron que esta medida del Cártel de Los Viagras, para justificar un operativo de la Policía Municipal y evitar que ingresen sus rivales del CJNG.

Desde temprana hora, los pobladores abarrotaron las tiendas y centros comerciales para comprar tortillas de harina de marcas comerciales.

Las autoridades de seguridad consultadas por EL UNIVERSAL señalan que también hay amenazas hacia industrias que comercializan otro tipo de productos de la canasta básica.

A ello se suma el aviso de los industriales de la masa y la tortilla que informaron que debido a la inseguridad, ya valoran cerrar establecimientos en 30 municipios.

Advirtieron que esa medida también es en apoyo a sus compañeros de Uruapan, por lo que no descartan que en próximas horas o días, cierren más de 3 mil tortillerías, en las principales ciudades del estado.

La industria pidió a las fuerzas federales y fuerzas armadas, logren poner un alto a esa escalada de violencia de la que son víctimas.

Apenas en semanas pasadas, el sector de transporte público también fue blanco del crimen organizado.

De esos hechos, no se reportan personas lesionadas o heridas, pero sí cuantiosos daños materiales, luego de que la delincuencia atacara a tiros e incendiara sus unidades.

Ni la Guardia Civil y ni la Policía Municipal han frenado la operatividad y movilidad de las organizaciones criminales, que han azotado a los pobladores y al sector económico.