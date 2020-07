Cierran municipio de Oaxaca por aumento de casos

Pese a que Oaxaca transitó este fin de semana a semáforo naranja, por lo que sale de la fase de máximo riesgo de contagio de Covid-19, en algunos municipios se mantendrá el color rojo, dado el incremento de casos y fallecimientos.

Ese es el caso de Loma Bonita, municipio de la región de la Cuenca del Papaloapan, donde la epidemia se ha recrudecido y ha obligado a las autoridades a tomar medidas especiales, como el cierre por ocho días de comercios y la adecuación de un terreno de 3.5 hectáreas que funcionará como nuevo cementerio.

En los primeros cinco días de julio, este municipio —conocido por su producción de piña— acumuló 22 fallecimientos, de los cuales la mayoría se catalogó como sospechosos de Covid-19, según la regiduría de panteones.

De acuerdo con el ayuntamiento de Loma Bonita, sólo el domingo fueron confirmadas cinco muertes por el virus, por lo que el presidente municipal Raymundo Rivera Hernández convocó a una reunión de emergencia a los integrantes del Cabildo para informar de la situación sanitaria.

Ante esa situación, el edil anunció el cierre de negocios no esenciales y decretó el uso obligatorio de cubrebocas.

"Tenemos que cuidarnos nosotros mismos (...) estamos preocupados por este virus que tenemos en Loma Bonita, y en todo el estado y el país. Si no tomamos medidas urgentes, esto se nos va a salir o ya se nos salió de control", confió el edil a la ciudadanía.

Autoridades pidieron a los pobladores quedarse en casa los próximos ocho días y lavar las entradas y banquetas frente a sus domicilios con agua, jabón y cloro, como una medida de protección. Respecto a los negocios, el cierre empezó ayer y concluirá el próximo lunes.

Según las cifras de los Servicios de Salud de Oaxaca, Loma Bonita tiene 30 casos de coronavirus confirmados y tres defunciones; sin embargo, el edil explicó que la gente no está acudiendo al médico ni a los hospitales, por lo que fallece en su hogar y no figura en las cifras oficiales.