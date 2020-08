Cierran oficinas de Infonavit en Yucatán por posible caso de Covid

Por segunda ocasión, las oficinas del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) Yucatán, cerro sus oficinas para la atención al público, por un nuevo caso sospechoso de coronavirus en la delegación. A través de Facebook el delegado yucateco Ángel Alonso Xacur, recordó que este miércoles y jueves las oficinas no laboran, y retornarán a las actividades hasta el próximo viernes por la mañana.

"Les recordamos que la delegación del Instituto en Yucatán no labora el día de hoy y mañana, las

actividades se renuevan el viernes 7 de agosto", publicó. A través de un circular dirigido al personal laboral, informaron la suspensión de actividades no esenciales y la posibilidad de seguir trabajando vía remota.

"Deberás acordar con tu jefe las actividades a realizar vía remota durante los días señalados, sin necesidad de llenar el formato de solicitud de trabajo fuera de la oficina", sostiene la circular. Comentó también que se activaron los protocolos de sanidad, por lo que durante este par de días se realizarán labores de desinfección para salvaguardar la higiene del lugar y la salud de todos los colaboradores. Las oficinas del Infonavit fueron cerradas con anterioridad, del pasado viernes 24 al lunes 27 de julio, por los mismos motivos, casos del Covid-19.