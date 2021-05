Cierran zona arqueológica de Palenque por caso sospechoso de Covid

La zona arqueológica de Palenque, en la selva de Chiapas, permanecerá cerrada a la visitantes a partir de este martes 11 de mayo y hasta nuevo aviso, tras haberse detectado un caso sospechoso de Covid-19, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La institución federal indicó que se adoptó la medida preventiva para ese centro turístico cultural como parte del protocolo de salud establecido ante casos sospechosos de Covid-19, y para realizar la limpieza y desinfección correspondientes, así como para "mantener en cuarentena a posibles casos de contacto", según lo indican los lineamientos sanitarios.

La prioridad, señaló en un breve comunicado, es garantizar la salud del personal y de visitantes a sus recintos culturales. El instituto continuará implementando medidas sanitarias y de higiene indispensables "para asegurar que sus espacios sean disfrutables y seguros", afirmó.

Sobre el caso, María del Carmen Morales Pérez, encargada de la dirección del parque nacional Palenque, donde se asienta la zona arqueológica, dijo que "el cierre del sitio arqueológico y del parque nacional Palenque se da por un caso sospechoso dentro del personal del INAH del sitio arqueológico".

Indicó que el personal del Parque Nacional no mantiene contacto cercano con trabajadores del INAH, porque el trabajo es dentro de la selva; "si se llegara dar el caso que alguno de nuestros compañeros haya tenido contacto con la persona contagiada procederemos a poner en cuarentena igual a los que hayan tenido contacto, estamos aún en investigación", aseguró.

El protocolo que atienden, enfatizó Morales Pérez, es emitido por la Secretaría de Salud, y establece que ante cualquier caso sospechoso de Covid-19 "se procede a cerrar el sitio, a poner en cuarentena a las posibles personas que tuvieron contacto con la persona contagiada".

Asimismo, a esperar las indicaciones de Salud sobre el desarrollo o el avance que vaya teniendo la persona contagiada.

La responsable del área natural protegida comentó que éste es el primer caso sospechoso del nuevo coronavirus "de índole mayor" que registran en la zona.

Aunque, precisó que esta situación no incide en labores del área natural protegida; "no implica nada, porque nuestra actividad fundamental es la conservación del patrimonio natural, no la atención directa a los visitantes", sostuvo.

"Nosotros seguiremos laborando en el área de conservación y en el área de taquillas es mantener guardia", puntualizó la funcionaria federal.