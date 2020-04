Cierre de comercios dejará en desempleo a 1.5 millones en CDMX: Concanaco

La decisión del gobierno federal de no apoyar al sector productivo nacional provocará que en la Ciudad de México se pierdan hasta 1.5 millones de trabajos por el cierre de las micro y pequeñas empresas del sector comercio, servicios y turismo.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo (Canaco) de la capital del país, Nathan Poplawsky, dijo que por la falta de apoyos públicos en los próximos 30 o máximo 60 días, 336 mil 918 micro y muy pequeñas empresas de estos sectores van a desaparecer porque están mal capitalizados.

"En la Ciudad de México estimamos que las pérdidas al día de hoy por la baja en el consumo superan los 2 mil millones de pesos diarios y estimamos que la posibilidad de pérdida de empleo es de un millón y medio de empleos formales", comentó en videoconferencia que organizó el Consejo Coordinador Empresarial.

La autoridad local también debería de realizar exenciones del pago de impuestos sobre nómina por un periodo 3 meses, apoyar en acceso a créditos sin intereses y largo plazo, entre otras medidas.

Sin embargo, reconoció que en la capital del país solamente se cuentan con 500 millones de pesos del Fondeso, también conocido como Fondo de Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, por lo que serán muy pocas las empresas a las que se les podrá apoyar.

Además, mencionó que hay decepción porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no consideró las medidas económicas que le propuso el sector privado y sobre todo que dejó fuera de los apoyos a la economía formal.

"Los empleos formales cotizan en el IMSS, son los que pagan impuestos, generan gasto público. Si estos empleos formales se pierden, precisamente esa gente irá a parar a esos grupos vulnerables que requerirán de apoyos sociales, pero no recibirán ingresos para apoyarlos", porque la planta productiva se habrá reducido por falta de apoyos del gobierno federal", destacó.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, dijo que las empresas más pequeñas no cuentan con flujo de efectivo para pagar agua, luz, renta y los servicios básicos.

Hace falta capital, financiamiento y diferimiento de pagos de obligaciones para que las empresas subsistan y al no quererlo hacer el gobierno "las consecuencias van a ser más graves".

Aseguró que al gobierno federal solamente se le pidió diferir el pago de impuestos, medidas de apoyo que no se dieron, ni siquiera incentivos a la inversión para generar nuevos puestos de trabajo.

En realidad "no se trata de salvar a las empresas, sino rescatar al empleo y la planta productiva nacional", por lo que esperamos que haya una rectificación por parte del gobierno federal.