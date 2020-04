Cierre de estaciones del Metro en la CDMX inconforma a taxistas

Taxistas se inconformaron ante el cierre de la estación Juanacatlán de la Línea 1 del Metro ya que el número de pasaje bajará hasta en un 90%.

"Nos enteramos el día de ayer del cierre de la estación, pero lo que no entendemos es la justificación del cierre si ha sido una estación concurrida por los médicos de diversos hospitales y por personas que aún trabajan en el supermercado y bancos", dijo Ignacio Hernández, chófer en una base de taxis al exterior de Juanacatlán.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se pudo observar que diversos usuarios desconocían el cierre de la estación y se detenían para observar el aviso del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Emanuel López, elemento de seguridad de una empresa privada, indicó que tuvo que caminar de la estación Tacubaya a Juanacatlán para llegar a su lugar de trabajo.

"La medida se me hace irrelevante, no me afecta porque caminamos un poco", dijo.

Una trabajadora de limpieza del Metro dijo que pese que está cerrada la estación tuvo que trabajar para limpiar la instalaciones.

"Yo llegue a las 6 de la mañana y posiblemente salga a las 2 de la tarde, pero esté abierta o cerrada a nosotros nos toca trabajar, por lo regular ya somos personas jóvenes a los adultos mayores los mandaron a casa", añadió que el STC le sigue pagando normalmente.