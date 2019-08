Cierre del Ángel es para su restauración

Ciudad de México.- El cierre del Ángel de la Independencia forma parte de la restauración que llevan a cabo diversas autoridades en los principales monumentos de la Ciudad de México, y no por los grafitis realizados durante la manifestación "No me cuidan, me violan", aunque por ello acelerarán dichos trabajos.

"Esto que ocurrió (pintas) es algo que evidentemente nadie preveía y lo vamos a atender de manera integral al proceso que venimos arrancando. (Los monumentos a) Colón y Cuauhtémoc ya están tapiados, y hoy le tocaba al Ángel, y coincidió", apuntó el secretario de Cultura capitalino, José Alfonso Suárez del Real.

Durante una conferencia realizada en el Ángel de la Independencia a propósito de los daños hechos a éste y otros monumentos la víspera durante dicha manifestación, el funcionario precisó que la cerca instalada es para montar el andamiaje que han acordado todas las instancias para concluir con los estudios y tener certeza de qué se le va a hacer a la columna.

Tras recorrer las zonas aledañas, señaló que el Ángel fue el más estropeado, así como el suelo de la estación del Metro Insurgentes, el cual tiene una antigüedad de 50 años.

En ese sentido, el secretario de Cultura de la Ciudad de México reiteró que el tapial en este monumento ya estaba previsto, y forma parte del programa de recuperación en Paseo de la Reforma.

Sobre la marcha realizada el viernes, exhortó a la ciudadanía a la paz y armonía, y aunque el derecho a la manifestación es de todos, también el derecho a la memoria es propiedad de todos.

"Aquí se albergan los restos de los héroes patrios. No le pertenece al Estado, sino al pueblo mexicano", dijo.