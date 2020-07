Cifra de muertes por Covid-19, igual a las provocadas sólo por bebidas azucaradas anualmente: López-Gatell

El tabaco y las bebidas azucaradas matan, pero antes se hablaba con eufemismos, dijo esta noche Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, luego de que la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) reprobara que el funcionario llamara "veneno embotellado" a los refrescos.

"Qué bueno que haya polémicas porque eso despierta la conciencia de las personas. No se trata de tomárselo personal. La realidad es la realidad, y esa realidad se puede documentar. La evidencia es consistente. Hay productos que son nocivos para la salud. El tabaco, por ejemplo. Los cigarrillos, pipas, puros, el tabaco masticado antes de los años 50 del siglo XX tenían una gran aceptación social, hubo hasta épocas en las que se consideraba un producto benéfico y hasta se anunciaba con médicos. Más o menos desde los años 50 se encontró, a partir de múltiples estudios, una clara asociación entre el cáncer pulmonar y otros cánceres y el hecho de fumar. Estamos en 2020 y la evidencia es abrumadora: uno de los mayores riesgos para la salud está asociado con el consumo de productos del tabaco", señaló López-Gatell durante la conferencia en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

"No hay dosis aceptable o de sabores o de colores. El tabaco mata. Lo que pasa es que pocas veces se habla con claridad y se usan eufemismos. No, la salud pública tiene elementos de evidencia y cuando los hay, hay que decirlo de manera contundente: el tabaco mata. El tabaco no debería consumirse, sin embargo, hay intereses muy poderosos que mantienen en el mundo entero la producción, comercialización", añadió.

López-Gatell dijo que sobre los productos ultraprocesados, "la evidencia no es tan larga, pero es muy evidente. Desde los años 80 se empezó a construir conforme crecían las epidemias de obesidad, sobrepeso, hipertensión, múltiples cánceres. Se encontró que uno de los motores principales son productos industrializados que tienen un altísimo de azúcares. Esos productos aportan al organismo una cantidad exorbitante de calorías y hacen que las personas suban de peso rápidamente".

"En México el 35 por ciento de adolescentes y niños tiene sobrepeso y obesidad. 75 por ciento de la población tiene sobrepeso u obesidad. En México es uno de los pocos países en los que se ha reducido la esperanza de vida al nacer por la epidemia de diabetes. Es muy clara la evidencia, pero volvemos a lo mismo: hay intereses que han llevado, en administraciones previas, a que se oculte la información o a que se usen eufemismos, y decían: ´salta, brinca, muévete, chécate.´. No, hay que entrar los elementos estructurales. Los productos que hacen daño, hacen daño y tenemos que disuadir su consumo", agregó.

El Subsecretario adelantó que esta semana van a llevar a la conferencia sobre COVID-19 un análisis sobre cuántas muertes y qué proporción de muertes en México se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas.

"7 por ciento de la mortalidad general es atribuible a bebidas azucaradas. Ahorita estamos alcanzando 40 mil muertes por COVID-19, 7 por ciento son 40 mil muertes. Lo que llevamos de epidemia de COVID-19 muere en México cada año atribuible a bebidas azucaras, y eso sólo bebidas azucaras. La mitad d los que murieron en 2018 en México fue por una mala alimentación. Así de dramático es el asunto. ¿Qué debemos hacer? Mucho. Ojalá tuviéramos una acción de Estado, no sólo del Gobierno", expuso.

VENENO EMBOTELLADO

El domingo 19 de julio, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) reprobó la "estigmatización" por parte del Subsecretario De Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, en contra de las empresas refresqueras y llamó al diálogo "respetuoso y constructivo".

A través de un comunicado, la organización manifestó su rechazo ante las declaraciones del especialista sobre lo negativo que es el consumo de refrescos durante la conferencia vespertina de este sábado para dar los pormenores del COVID-19.

"La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) expresa su más enérgica protesta por las lamentables declaraciones de del Subsecretario De Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien calificó a nuestros productos ´como veneno embotellado´".

Un día antes, López-Gatell Ramírez afirmó que para conservar la salud de los mexicanos, quienes hoy enfrentan la pandemia de la COVID-19, es necesario dejar fuera de la alimentación los refrescos y otros productos industrializados.

"¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? Las botellas llegan a ríos y luego al mar", dijo durante el arranque de la estrategia de intervención local de salud comunitaria en Chiapas.

"La obesidad, la diabetes y la hipertensión son las enfermedades silenciosas que nos pueden llevar a grandes complicaciones. Quien tenga diabetes debe cuidarse todos los días, y no sólo con medicamentos. No sólo es ir al centro de salud y que me receten, y que me salga yo de ahí con medicinas; no, qué comemos, cuánta sal le ponemos a los alimentos, basta ya de la sal. Los alimentos ya traen sal. Cuánta azúcar traen las bebidas...", expuso López-Gatell Ramírez frente a Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"La salud que tiene México sería distinta si nos hubiéramos dejado engañar por los estilos de vida que vienen de la televisión y se escuchan en la radio como si fuera la felicidad. Les llaman juegos a los que están embotellados, pero no son jugos. Es pintura con azúcar", agregó el funcionario.

Cada vez que una persona adulta bebe cuatro botellas de 600 mililitros de este refresco, está ingiriendo una cantidad que equivale a 50 cucharadas cafeteras de azúcar de cinco gramos cada una, es decir, consume más del 500 por ciento de la ingesta diaria de azúcares recomendada, de acuerdo con estimaciones de la organización civil, El Poder del Consumidor.