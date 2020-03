Cifras de homicidio en el país no son para presumir: Causa en Común

No son para "presumir" las cifras de homicidio doloso en el país que reportan una disminución "marginal" de este delito en el primer bimestre de 2020, así respondió Causa en Común al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño.

Tampoco son para presentarlas como resultado de una estrategia de seguridad, consideró la organización encabezada por la activista María Elena Morera.

Causa en Común señaló que la reducción en el número de asesinatos de noviembre de 2019 a febrero de 2020 es "marginal".

"Lo que las cifras arrojan es que los altos índices de asesinatos están estancados", sentenció.

Indicó que, aunque este primer bimestre del año, las víctimas de asesinato disminuyeron de 5 mil 827 a 5 mil 751 (1% menos) en comparación con el mismo periodo del año anterior, la tasa por cada 100 mil habitantes subió de 28.3 a 28.5 entre 2019 y 2020.

Además, la organización criticó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública siga sin contabilizar los feminicidios en el registro de los asesinatos.

Sobre la supuesta desaceleración en el índice de los homicidios, Causa en Común reviró que eso es algo que ha ocurrido desde al menos el segundo semestre de 2018 lo que no sería producto de alguna acción concreta realizada por la presente administración.

Acusó que algunos estados reportaron menos asesinatos, pero un aumento significativo en el número de muertes accidentales (homicidios culposos) entre el primer bimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020.

Como es el caso de Chiapas, que reportó 38 asesinatos, pero 34 homicidios culposos más; Jalisco, 169 asesinatos menos, pero 43 homicidios culposos más; Sinaloa reportó 26 asesinatos menos, pero 26 homicidios culposos más.

"Esta situación puede deberse a que algunas procuradurías y fiscalías locales estarían reportando el homicidio intencional como culposo", alertó.

Adicionalmente, Causa en Común calificó como preocupante el subregistro de los feminicidios, ya que en el primer bimestre de 2020 estados como Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Durango, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán tuvieron una ´caída´ de 100% en este delito; Guanajuato presentó una ´disminución´ de 75%; Sinaloa de 67%; Colima una ´baja´ de 50%, mientras que Baja California Sur y Tlaxcala no los reportaron.

Advirtió que "las disminuciones en cuanto a asesinatos y extorsiones son marginales (menores de 3%), existe un aumento en la tasa y número de feminicidios y violencia familiar, hay un grave problema de subrepresentación de delitos de alto impacto en varios estados y siguen sin observarse planes estructurados para combatir la inseguridad en el país".