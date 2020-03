Cinco elementos clave para el home office

Dadas las circunstancias que enfrenta el país ante los casos acelerados de la pandemia ocasionada por el Covid-19, el teletrabajo u home office está siendo la solución implementada por varios negocios y empresas, con el fin de proteger a sus empleados y al resto de la población sin perjudicar de manera radical a sus organizaciones por interrupciones definitivas.

Sin embargo, a pesar de que la tecnología ofrece la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar, no todas las empresas están familiarizadas con el proceso que conlleva el trabajo virtual o las distintas herramientas que pueden ofrecerse a cada uno de los miembros para facilitar y agilizar el trabajo a distancia.

Ante este escenario, la firma de telecomunicaciones y tecnología AT&T proporciona cinco elementos clave que toda empresa debe considerar para sobrellevar el reto de implementar el teletrabajo:

Considerar los riesgos de seguridad

La ciberseguridad puede suponer un gran riesgo en el trabajo desde casa, por ende se recomienda activar el acceso seguro de empleados a redes corporativas, aplicaciones y servidores de la compañía por medio de una VPN y además, recordar a los colaboradores las políticas de ciberseguridad con que se maneja la empresa para evitar caer en estafas digitales desde casa.

Mantener el contacto humano

Al trabajar digitalmente, el riesgo de generarse una desconexión entre las personas colaboradoras es mayor, se debe impulsar una comunicación por medio de videoconferencias para mantener una relación "cara a cara".

Disponibilidad en todo momento

Se debe mantener la comunicación vía telefónica entre los colaboradores, si los equipos se encuentran fuera de la oficina por un tiempo prolongado es posible que algunas llamadas se pierdan, por ello existen servicios para redirigir llamadas o incluso permiten unificar los números telefónicos a un dispositivo específico que evitarán la pérdida de comunicación o información.

Abrir chat rooms en vivo

La creación de espacios para discusiones improvisadas mediante chat rooms podría ayudar a que los equipos de trabajo se mantengan conectados con las actividades y de este modo se incremente la colaboración entre ellos.

La comunicación es la clave

Es importante que no se pierda la conexión entre las personas: comunicar uno o uno y a través de los grupos de trabajo.

La creatividad y esfuerzo extra también juega un rol muy importante al no contar con la opción de reunirse y verse en persona, siempre apoyándose del poder de la tecnología y las soluciones que están disponibles para lograrlo. Recuerda que el éxito dependerá del diálogo que se cree y se mantenga por medio de las herramientas antes dadas, así como con las retroalimentaciones necesarias, siempre con el objetivo de desarrollar y mantener la conexión con y entre las personas (clientes, colegas, socios, proveedores) que permita encaminar a la compañía al progreso constructivo.