Cinco parejas del mismo sexo ganan amparo para poder casarse en Edomex

Las cinco parejas que interpusieron un amparo ante juzgados federales el año pasado para poder legalizar su matrimonio se manifestaron frente a la Cámara de Diputados donde anunciaron que ganaron el recurso y que pese a la homofobia que priva entre los diputados mexiquenses, siguen existiendo alternativas para poder avanzar en los derechos de la comunidad LGBTTTI en el Estado de México.

Los inconformes llegaron a la explanada del Poder Legislativo, donde colocaron banderas gay al monumento de Hidalgo, exigieron a los legisladores que retomen la discusión de las reformas a los Código Civil, Penal y otras leyes estatales para avalar la ley de identidad sexogenérica, los matrimonios igualitarios y la adopción de parejas del mismo sexo.

Uno de los representantes indicó que hasta ahora permanecen congeladas las propuestas de reforma porque priva el pensamiento homofóbico, pese a que la mayoría de los diputados se califican como de una corriente de "izquierda", "que ahora sabemos que se trata de una simulación".

"Pese a sus omisiones, a que siguen perpetuando la discriminación y la violencia hacia la población LGBTTTI en la entidad hemos ganado cinco amparos para que las parejas puedan legalizar sus uniones, por lo que a partir de ahora podremos casarnos sin ningún tipo de restricción a pesar de que el artículo 4.1 del Código Civil de la entidad sigue considerando como exclusivo el matrimonio para hombre y mujer".

Detallaron que las autoridades demandadas no pudieron responder porque no cuentan con argumentos y son: el Congreso estatal, el gobierno mexiquense, el director de la Gacetas Oficial estatal, además de la directora de la oficialía del Registro Civil número uno de Toluca, quien les negó la posibilidad de casarse.

"Hoy venimos a recordarles a los diputados que seguimos existiendo, les exigimos que dejen de lado la homofobia y que a pesar de la indiferencia, el dolo, la violencia y discriminación que ejercen las leyes están de nuestro lado".

Puntualizaron que si bien los amparos a su favor no obliga a las autoridades a cambiar sus leyes, sirven para demostrar que la población de la comunidad lésbico - gay "sigue luchando, pues el amor y la libertad es más fuerte que los prejuicios".