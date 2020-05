Cines alistan regreso a nueva normalidad... en autocinema

Ante la "nueva normalidad", la industria del cine alista su regreso en modalidad de autocinema.

Cinemex abrió un autocinema en el estacionamiento de Plaza Patria en Guadalajara, Jalisco que operará del 21 al 24 de mayo a las 9 de la noche.

Asimismo, en su cuenta Apoyo Cinemex, la empresa informó que publicarán más datos sobre el Autocinema Cinemex en su página de internet y en redes sociales.

Por su parte, Autocinema Coyote reactivará operaciones en su sede de Insurgentes Sur en la ciudad de México a partir del 3 de junio.

Entre los protocolos que esta modalidad de cine, que permite a los consumidores ver películas en una pantalla desde su auto; solamente se admitirá a quienes compren sus boletos en línea por lo que no habrá venta en taquillas físicas.

Al llegar al autocinema, los cinéfilos no deben abrir la ventana de su auto, solamente.

"Nuestra cafetería dará servicio únicamente directo a tu auto, por favor no bajes en ningún momento", menciona la empresa en un mensaje compartido en redes sociales.

Para el uso del baño se permitirá sólo una persona a la vez y se pide usar el jabón y el gel antibacterial responsablemente.

El autocinema pide seguir en todo momento las indicaciones del staff y solicita que los visitantes lleven y usen cubrebocas.

"El lounge para peatones está clausurado, por lo que no habrá acceso para peatones, bicis o motos".