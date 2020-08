Circula supuesto primer video del caso Lozoya; exfuncionarios del Senado reciben maleta con billetes

A través de una cuenta en la red social YouTube se, difundió un video en el que se observa a ex funcionarios del Senado de la República recibiendo dinero en efectivo, que se presume son sobornos. Se trata de una bolsa repleta de fajos de billetes, que son pesos mexicanos.

Consultada al respecto, la Fiscalía General de a República contestó que esa prueba no ha sido presentada formalmente en el caso.

En el video aparece Guillermo Gutiérrez Badillo, quien trabajó en el Senado y actualmente es el secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.

También aparece quien hasta el momento se presume es Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado.

De acuerdo con la información difundida por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Mañero, la semana pasada Emilio Lozoya denunció que entre 2013 y 2014 recibió órdenes de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray para operar sobornos en el Senado de la República para lograr la aprobación de las reformas estructurales.

El video apareció originalmente en una cuenta por quien dice ser hermano de Emilio Lozoya.

AMLO pidió en la mañana revelar el video de Lozoya

Al considerar que es un asunto de interés nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió por la mañana de este lunes que se difunda, sin violar el debido proceso, los detalles de la denuncia que presentó Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, en el caso de presuntos sobornos para la aprobación de la Reforma Energética, y que se divulgue en televisión abierta el video que entregó Lozoya Austin a la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal afirmó que se buscará que recuperar todo el dinero público robado en este caso y si se quiere juzgar a los expresidentes, será mediante una consulta pública, pero donde se garantizará la defensa de los exmandatarios.

En su denuncia, Lozoya afirmó ante la FGR que posee un video y cuatro testigos de sus dichos, entre ellos que se entregaron 120 millones de pesos en sobornos al congreso para aprobar entonces las reformas estructurales.