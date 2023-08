"Ciro actúa de manera corrupta", acusa López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al periodista Ciro Gómez Leyva de tener una encuestadora que usó en la elección de 2006 para "inflar" a Felipe Calderón y que seis años después volvió usar en las elecciones de 2012 para beneficiar a Enrique Peña Nieto y ponerlo "por las nubes".



El mandatario federal señaló que esto es un acto deliberado de corrupción y que "Ciro actúa de manera corrupta".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que este dato lo encontró al estar investigando para escribir su último libro.

"Estaba yo revisando porque (su libro) es un recuento de todo el proceso en el que hemos participado millones de mexicanos para lograr la transformación de México y me encontré de que Ciro Gómez Leyva desde la campaña del 2006 tenía una encuestadora que era la misma que usó después cuando la elección de Peña Nieto. Pero yo me acordaba y por eso es bueno el análisis la investigación me acordaba de que cuando la campaña del 2012 en el Milenio sacaba una encuesta diario, creo que por 100 días en donde ponía al licencia Peña Nieto por las nubes".

Señaló que esto se hace para que la gente diga "ya para que voy a votar, ya está decidido".

"Esto es propaganda desde luego sucia. Siempre, siempre, siempre, bueno, resulta que con la compra del voto, porque no les alcanzó la propaganda, la guerra sucia utilizaron muchísimo dinero para imponer al licenciado Peña Nieto como lo ha declarado el que era director de Pemex (Emilio Lozoya), de que usaban muchísimo dinero de Pemex, para la campaña, desde luego que rebasaron los topes de campaña, pero entonces como ahora las autoridades electorales estaban vendidas o alquiladas o dormidas".

Acusó que "muy propio, el señor Ciro después de la elección, porque creo que fueron la diferencia fue oficial de 6% o 7% y ya trae 18% el último día, y así ofrece disculpas y dice `ya no vuelvo a hacerlo´.

"¿Quién era la empresa que yo pensaba que era la de Liebano Saenz, no, que era GEA-ISA, que su dueño o uno de los dueños había estado del director del Cisen con Calderón, Guillermo Valdés, pero ohh sorpresa, ahora que estoy investigando resulta que antes ya Ciro había hecho lo mismo con la empresa de Valdés en favor de Calderón en la elección del 2006.

"Lo acabo de descubrir en mis papeles, hizo lo mismo, o sea infló a Calderón. Entonces pues no es una coincidencia, casualidad, un error, una equivocación, no. Es un acto deliberado de corrupción. Ciro actúa de manera corrupta", dijo.