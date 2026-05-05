Cita FGR a 50 en caso de la CIA en operativo antinarco

Ciudad de México.- Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación de los elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) que participaron en el operativo para destruir un narcolaboratorio en Chihuahua, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, informó que están citando a declarar a cerca de 50 personas.

El 18 de abril de este año murieron dos elementos de la CIA, así como el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes, y el policía ministerial Manuel Méndez, luego de destruir un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal en Chihuahua.

Los elementos estatales junto con los agentes de la CIA sufrieron un accidente cuando el vehículo perdió el control al circular en un camino de terracería con poca visibilidad, lo que provocó que cayera a un barranco en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.

En un videomensaje, Lara López dijo que, como parte de los trabajos realizados por la FGR, han logrado avanzar con la indagatoria, por lo que cerca de 50 personas que participaron en el operativo efectuado en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, están siendo citadas a efecto de ser entrevistadas en los próximos días.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Asimismo, se han realizado requerimientos de ley, dirigidos a diversas autoridades, para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, el conocimiento de esta circunstancia por parte de las autoridades del gobierno de Chihuahua y las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo.

"De igual manera, se recopilarán los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes, con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de las acciones realizadas en esa entidad, toda vez que la única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la FGR", aseveró el también vocero.