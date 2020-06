Citan a periodo extraordinario en el Senado por paquete del T-MEC

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó a periodo extraordinario de sesiones del Senado de la República para este 29 y 30 de junio, para aprobar el paquete legislativo que de vigencia plena al T-MEC, este 1 de julio.

Durante ese mini extraordinario se aprobarán, según la convocatoria avalada, la Ley de infraestructura de calidad; la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, la Ley de Protección a la Innovación Industrial; la Ley Federal de Derechos de Autor, además de modificaciones al Código Penal Federal en materia de grabación no autorizada de obras.

Además se aprobará el Acuerdo en materia de cooperación ambiental entre México, Estados Unidos y Canadá, suscrito por las tres naciones el 30 de noviembre, 11 y 18 de diciembre de 2018.

La sesión de la Permanente inició con más de 4 horas de retraso tras desacuerdos expresados por Morena con el contenido de la Ley de Protección a la Innovación Industrial en materia de patentes farmacéuticas, punto en el que legisladores morenistas acusaron exclusión y argumentaron en contra de lo aceptado, incluso, por el gobierno federal, de Morena.

Al inicio de la sesión, el Pleno de la Comisión Permanente guardó un minuto de silencio por el lamentable fallecimiento de Juan Carlos Romero Siekman, hijo del coordinador de los diputados de Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, quien por ese motivo no acudió a la plenaria.

En un momento más el pleno de la Permanente votará dos convocatorias adicionales, éstas a dos periodos extraordinarios de sesiones de la Cámara de Diputados, uno el 30 de junio para conocer las minutas que apruebe el Senado y relativas al T-MEC, la otra para reactivar el proceso de designación de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Se espera que al discutir ese punto se vuelvan a trabar los acuerdos, pues el bloque de contención (PAN, PRD, Movimiento Ciudadano) busca eliminar de la convocatoria al periodo extra de diputados, que se abordarán temas relativos al T-MEC "entre otros", esto para evitar la inclusión de asuntos adicionales a los del tratado comercial.

La alerta opositora es por la insistencia de Morena en aprobar reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuya iniciativa fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, para poder "reorientar" –sin necesidad de aval de esa Cámara-- recursos del presupuesto, hasta 5 % del gasto programable, en caso de emergencia económica y para proyectos prioritarios del gobierno federal.

Aunque la oposición buscó modificar esa convocatoria y cerrar la posibilidad de que se incluya ese u otros temas sorpresa, eso será materia de un nuevo debate en un momento más.

"Sólo dos palabras nos separan" dijeron las diputadas Dulce María Sauri y Martha Tagle, al pedir a la mayoría de Morena y aliados del PT, PES y PVEM aceptar un receso para modificar la convocatoria antes de aprobar el extraordinario para el Senado, lo que no se aceptó.

Verónica Delgadillo (MC) anticipó que en la votación de la convocatoria al extraordinario en San Lázaro podría condicionarse el apoyo opositor, si no se concreta el cambio. "Si esto no sale por capricho de la mayoria seria esa mayoría la que le falle a México".

Pero la diputada Dolores Padierna (Morena) advirtió: "desde que saben que a nosotros nos falta un solo voto para tener mayoría calificada, han sido semanas, no hoy, han sido semanas de chantaje de presiones, de caprichos, de redacciones.

"Todo el día de hoy han estado cambiándole una coma, una letra, una palabra. Se les ha accedido en todo. Ya no hay manera de seguirles dando gusto. Yo digo que se someta a votación el dictamen, si lo quiere votar la oposición sabiendo que está de por medio la aprobación de las leyes comprometidas en el tratado México, Estados Unidos y Canadá, será responsabilidad de ellos si no se reúne la mayoría calificada".

"No se puede construir desde el chantaje", advirtió el petista Gerardo Fernández Noroña. Así, la 4T Legislativa anticipó en que insistirá en mantener la redacción original de la convocatoria, con lo que podrían incluirse "otros" asuntos durante el primer extraordinario en San Lázaro ,este 30 de junio.