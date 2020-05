Citas canceladas para tramitar visas serán reprogramadas: embajador de EU

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, informó que serán reprogramas las citas que fueron canceladas para tramitar visas, debido a la epidemia de coronavirus.

En entrevista radiofónica con Martha Debayle, señaló que se reabrirá la embajada una vez que hayan disminuyan los casos de Covid-19 en el país; explicó que el regreso de las actividades de la embajada de EU será de manera gradual y observando las medidas de sana distancia para evitar contagio.

"Lo primero que pensamos hacer es reactivar las citas; estamos en contacto con la gente que tenía citas y vamos a reprogramarlas; sobre todo para la gente que quiere la reanudación de visa que eso se puede hacer de manera electrónica.

"Para la gente que tiene que venir en persona a las oficinas, eso ya es un poco más complicado, estamos muy al pendiente de tratar de minimizar el intercambio directo entre personas porque el virus todavía es una amenaza para todos... No la hemos dados (la visa) en dos o tres meses, va haber una fila", comentó.

El embajador indicó que por ahora solo se está tramitando visas para personas en situaciones de emergencias.

"Yo quisiera reabrir lo más pronto posible, pero tenemos que hacerlo siempre bajo estrictas normas y protocolos de Salud para el bien de todos", comentó.

Respecto a los trámites de visas para estudiantes, Landau señaló que si las escuelas de EU reabren, ellos necesitarán autorización del Departamento de Estado de la oficina de Asuntos Consulares para comenzar a tramitarlas en agosto y tardaría una o dos semanas.

"Estamos aquí para tratar de ayudar a la gente y no poner cosas burocráticas", comentó.

El embajador señaló que durante la pandemia, en los últimos meses, su mayor desafío ha sido tratar de alinear las prioridades económicas de ambas naciones, para que no se rompan las cadenas de valores; destacó que ha sido muy complicado porque ambos países han cerrado grandes partes de sus economías por el coronavirus.

Recordó que por ahora solo en la frontera terrestre, aún con visa, se han restringido los viajes no esenciales, tanto de Estados Unidos a México y viceversa, y que ésta restricción no aplica para viajes aéreos.