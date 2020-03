Ciudad de México celebra 10 años de matrimonio igualitario con boda colectiva

El Gobierno de la capital mexicana celebró este sábado los 10 años del reconocimiento legal del matrimonio igualitario con una boda colectiva en la que participaron 140 parejas del mismo sexo en la explanada del Registro Civil.



En el festejo también se conmemoró el quinto aniversario de la ley de identidad de género, que permite a las personas trans rectificar este dato en sus documentos oficiales, como lo hicieron 31 personas en esta jornada de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, organizado por Ciudad de México.



"Reconocemos que no ha sido sencilla la conquista de estos derechos, pero estamos abonando a una sociedad libre y promoviendo la inclusión, el respeto y la igualdad. Seguimos trabajando para extinguir la discriminación", expresó Manuel Becerra, director general del Registro Civil de la capital mexicana.



La legalidad de los matrimonios del mismo sexo entró en vigor en marzo de 2010 en Ciudad de México, la primera entidad del país en ajustar su código civil.



Desde entonces, suman 13.134 uniones igualitarias en la capital, de las que 6.997 han sido de parejas de hombres y 6.137 de mujeres, indicó este sábado la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de Ciudad de México.



Tras esta reforma, estados como Coahuila, en el norte del país, y Quintana Roo, en el sureste, también han reformado sus códigos civiles para permitir el matrimonio igualitario.



Después, en 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia en la que señala que son inconstitucionales las legislaciones estatales que no reconocen el derecho de las parejas homosexuales a casarse.



Por ahora, 19 de las 32 entidades del país permiten acceder al trámite de forma directa, mientras que en el resto se necesita interponer primer un recurso legal conocido como amparo.



Además de este hito, Ciudad de México ha rectificado el género de 4.789 personas trans desde 2015, cuando entró en vigor la ley de identidad de género, la primera del país.



"No vamos a perder el objetivo, ustedes tienen derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad", agregó Becerra.



En el evento también destacó la entrega de la primera acta de nacimiento en Braille, lo que implica la inclusión de las personas con discapacidad visual.



El Registro Civil afirmó en un comunicado que los matrimonios y cambios de identidad son parte de su estrategia de derechos humanos, que también contempla campañas informativas sobre los trámites y servicios en la "Caravana Arcoíris".