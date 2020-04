Ciudad de México instalará letreros de alerta en "zonas de alto contagio"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que colocará letreros de alerta para avisar a los habitantes que están en una zona con riesgo de contagio, en particular en sitios de aglomeraciones.



"El objetivo es que los ciudadanos sepan que donde hay mayor concentración es el lugar de mayor transmisión del virus en caso de que una persona esté contagiada", apuntó la funcionaria en conferencia prensa virtual.



"Puede haber una persona asintomática y, si no hay sana distancia, aumenta la posibilidad de contagio", añadió



Por ello, avisó que la medida es para disminuir el riesgo de contagio en lugares como tianguis (mercados callejeros) o en estaciones del Metro.



Sheinbaum explicó que con los letreros, diseñados en colores amarillo y negro, la gente sabrá que debe guardar distancia al entender que está en zona de riesgo.



"Cuidado zona de alto contagio", "Guarde su distancia", "Alerta: zona de alto contagio", son los mensajes de los carteles



Por otra parte, la jefa de Gobierno reconoció que la Secretaría de Salud de la capital mexicana analiza decretar el uso obligatorio de cubrebocas a nivel general en la metrópoli tras el anuncio a nivel federal, el martes, de la fase masiva de contagios.



"El cubrebocas tiene la exigencia de que debe ser bien utilizado para que no se vuelva un foco de contagio", apuntó.



Este jueves, en la Gaceta Oficial de la Ciudad, el Gobierno capitalino oficializó la obligatoriedad de mascarillas en el transporte público.



Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encargará de vigilar el cumplimiento de esta disposición "para que en colaboración con los titulares del Sistema Integrado de Transporte, implementen el uso obligatorio del cubrebocas".



Esto aplica "a toda persona que ingrese a las instalaciones del sistema referido, verificando que se utilice correctamente cubriendo nariz y boca en todo momento".



La Red Integrada de Transporte de la capital mexicana está formada por el Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús e, incluso, Ecobici.



El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro fue el primer transporte de la capital que aplicó el uso obligatorio del cubrebocas, desde el pasado viernes.



Sobre la ocupación de los hospitales de la Zona Metropolitana del Valle de México, que integran la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México, dijo que se mantienen entre el 33 % y el 35 %.



Hasta el corte del 22 de abril, la capital mexicana registra 2.815 casos confirmados por COVID-19, 1.085 casos activos, 570 intubados y 251 defunciones.



Aunque no se aplicará una cuarentena obligatoria, México estima llegar a 8.000 muertos por COVID-19 y se prepara contra reloj para el pico de contagios que evite la saturación hospitalaria, según dijo a Efe Hugo López-Gatell, la cara más visible en la lucha contra la pandemia en el país.