Ciudad de México registra cinco incendios en mercados desde diciembre

El quinto incendio a un mercado de Ciudad de México desde el pasado diciembre desató este domingo sospechas sobre las actuaciones de grupos criminales, aunque las autoridades capitalinas hicieron un llamado a no hacer especulaciones y a esperar al resultado de las investigaciones.



"No vamos a especular, vamos a hacer la investigación y vamos a decir la verdad, lo que sea, si es un problema que no tiene que ver con un accidente o una mala instalación, lo vamos a revisar a fondo", dijo ante la prensa la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.



Al ser preguntada sobre la posibilidad de que los incendios fueran provocados por grupos criminales que buscan extorsionar a los comerciantes, la alcaldesa capitalina dijo que no hay "ninguna evidencia de que sea así", aunque anunció que la Fiscalía capitalina lo está investigando.



"Sigue habiendo extorsión en ciertos lugares de la ciudad, hay un trabajo muy importante de la Policía de Investigación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se está trabajando, hay muchos detenidos, y en este caso no podemos especular pero si llegara a ser el caso también diríamos la verdad", añadió Sheinbaum.



Un incendio afectó la pasada madrugada a 12 locales del Mercado de las Flores, ubicado en Xochimilco, en el suroeste de Ciudad de México, sin dejar muertos ni heridos, informó Protección Civil de la capital mexicana.



El incendio del Mercado de las Flores, instalación que había sido rehabilitada recientemente, se suma a la serie de siniestros sucedidos durante los últimos dos meses en los mercados Abelardo R. Rodríguez, San Cosme, La Merced y Morelos.



Especialmente aparatoso fue el incendio del popular mercado de La Merced del centro de la capital mexicana sucedido durante la pasada noche de Navidad causando dos muertos y más de 600 locales destruidos.



La alcaldesa visitó al día siguiente las instalaciones calcinadas del mercado, donde se comprometió a rehabilitar el espacio y apoyar a los afectados.



Trabajadores de diferentes mercados de la capital han alertado que muchas instalaciones eléctricas de estos establecimientos se encuentran en mal estado, lo que incrementa el riesgo de que se desaten incendios.



Diferentes organizaciones criminales como la Unión Tepito y la Fuerza Anti-Unión tienen presencia en Ciudad de México, donde se disputan el control de la venta de drogas y extorsionan a comerciantes.