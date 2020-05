Ciudadanía ignorará llamado a "fiestas COVID", considera AMLO

Ante la difusión y llamados a celebrar supuestas "fiestas COVID", es decir reuniones en plena pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la ciudadanía no hará caso a esta información y no acudirá.

Pidió que aquellos que hacen las convocatorias "recapaciten" porque se debe priorizar la vida de los mexicanos. "Hay muchas convocatorias en redes sociales, también por otros medios. Hay mucha desinformación relacionada con la pandemia, pero la gente está informada y tenemos un pueblo ejemplar, muy informado, muy responsable.

"Entonces ya no es fácil manipular al pueblo, por eso no debemos de preocuparnos demasiado por ese tipo de convocatorias, porque la gente sabe muy bien lo que le conviene y lo que no", indicó durante su conferencia de prensa de este viernes desde Palacio Nacional.

El mandatario federal aseguró que pese a estos llamados a realizar eventos en plena contingencia sanitaria, se debe priorizar que la gente tome sus propias decisiones, porque en México -dijo- ya no hay autoritarismo y hay un pueblo informado.

Consideró que si se realizarán las llamadas "fiestas COVID" se podría alargar la pandemia debido a los posibles contagios; sin embargo, dijo que eso solo podría pasar "siempre y cuando tuvieran éxito, pero no creo que la gente acuda a esas fiestas; además tenían que ser muchas porque una golondrina no hace verano".