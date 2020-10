Ciudadanos limpian calles y reportan pérdidas materiales por huracán

El huracán "Delta", que impactó esta madrugada al estado de Quintana Roo, ha dejado árboles caídos y algunas pérdidas materiales para los habitantes del municipio de Puerto Morelos.

"Delta" tocó tierra alrededor de las 03: 00 horas con vientos de hasta 195 kilómetros por hora. Las ráfagas mantuvieron la inquietud de los habitantes de la localidad, quienes se sorprendieron al ver que este huracán no trajo consigo lluvias torrenciales al menos en esta área.

Desde antes de que el fenómeno natural entrara a Quintana Roo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que su fuerza iba disminuyendo, sin embargo, eso no impidió que el viento tirara arboles, rejas y hasta destruyera vehículos.

Por la mañana los habitantes de Puerto Morelos salieron a limpiar sus calles y despejar las carreteras, mientras se aseguraban de que todas las familias estuvieran intactas y sin pérdidas humanas que lamentar.

En la memoria de algunas personas están los huracanes Wilma y Gilberto, mismos que hace años provocaron inundaciones y las afectaciones fueron mucho mayores.

"De la experiencia que hemos tenido con Gilberto y Wilma, dentro de lo que cabe, estuvo todo tranquilo y no hubo ninguna afectación mayor más que muchos árboles caídos", dice Juan Carlos Povedano, quien tiene 48 años viviendo en Puerto Morelos.

Juan Carlos se despertó temprano con sus vecinos para salir a limpiar las calles. Algunos lo hicieron con sus manos y otros utilizaron sierras eléctricas.

Diego Martínez es otro de los vecinos que salió temprano a ver las afectaciones de "Delta" y, para su sorpresa, los vientos del huracán hicieron que un árbol cayera sobre su vehículo.

"Vamos a ver si esto es algo en lo que nos pueda apoyar el gobierno, seguramente no fuimos los únicos con pérdidas materiales, entonces, debemos ser pacientes y ver qué seguimiento le podemos dar", señala Diego.

Vehiculos de protección civil y de las Fuerzas Armadas ya laboran en la zona para atender a las personas afectadas.