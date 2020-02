"Ciudadanos van a calificar qué modelo de salud es mejor", dice AMLO

Este miércoles, luego de que los gobernadores del PAN rechazaron sumarse al Insabi, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que serán los ciudadanos quienes califiquen qué modelo de salud es el mejor, si el de la federación y los estados adheridos o el de los gobiernos panistas.

"Los ciudadanos van a calificar, qué tal que los ciudadanos digan que está mejor este del que manejen los estados; está bien la competencia, es parte de la democracia, no debemos de alarmarnos", dijo el mandatario en su conferencia de prensa mañanera.

El presidente López Obrador afirmó que en la gratitud de los servicios de salud y medicinas no puede haber medias tintas o acuerdo parciales. Sobre su comida de trabajo con los mandatarios de Acción Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que fue un buen encuentro, respetuoso, pero también muy franco.

"Ellos plantean que pueda haber acuerdos parciales. Nosotros sostenemos que esto llevaría a que no haya una autoridad responsable, que no se sepa quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo. No son buenas las medias tintas, la indefinición", apuntó.

Por ello, agregó, se acordó "en buen plan" que ellos lleven a cabo su programa de salud y la Federación con los estados que aceptaron la integración, adherirse de manera integral, que actuemos con este propósito.

Sin cancelar la posibilidad que después se logre el acuerdo con Acción Nacional, el presidente López Obrador recordó que la mayoría de los estados aceptaron que sea integral.

"Ahora sí que todas la facultades para el gobierno federal, si faltan medicamentos, si está mal el servicio, si se cobran las consultas es responsabilidad del gobierno federal", apuntó.

"Hay condiciones para crecer en materia económica", afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que actualmente hay condiciones "inmejorables" para crecer en materia económica, debido a que hay finanzas sanas, se tiene control de la inflación, no hay aumento de precios de combustibles y el peso está fortalecido.

Este miércoles en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario justificó que hace unos días se creó el Gabinete de Crecimiento Económico, porque es una asignatura pendiente.

"Necesitamos crecer y tenemos condiciones inmejorables para crecer: hay finanzas públicas sanas, no aumentó la deuda pública, no aumentan los precios de los combustibles, está controlada la inflación, el peso es la moneda en el mundo que más se ha apreciado frente al dólar. Ayer [martes] se dieron a conocer los datos de las remeses, récord, 36 mil millones de dólares. En fin, hay condiciones, si hubiese inflación, si tuviéramos depreciación del peso sería difícil crecer".

El mandatario señaló que la economía del país también cuenta con la aprobación del TMEC en México y Estados Unidos por lo que "ya tenemos a quien venderles nuestros productos. Ese fue un gran avance, de todas formas hace falta promover inversión que está llegando la inversión extranjera y crecer".

Detalló que en su gobierno también está el Gabinete de Seguridad que se reúne todos los días, "porque es la principal demanda de la gente, es nuestra principal preocupación también y nuestra principal ocupación, la seguridad".