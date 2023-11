CJF no funciona, “está de florero”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no funciona y que solo está “ahí de florero” porque no sancionan a jueces, magistrados o ministros.

“No funciona el Consejo de la Judicatura, están ahí de florero porque eso es lo que deberían ellos de llevar a cabo. Hay muchos casos de jueces que deberían de ser sancionados, pero no hay ningún juez en la cárcel, ni mucho menos un magistrado, ya no hablemos de ministros”, dijo en su conferencia mañanera de este martes 7 de noviembre en Palacio Nacional.

López Obrador se lanzó otra vez en contra del ministro Luis María Aguilar, a quien señaló de mantener guardado por 10 meses el expediente de pago de impuesto de TV Azteca .”No voy a quitar el dedo del renglón”, advirtió.

“Nada más imagínense la sanción que debería de haberse aplicado desde la Judicatura al ministro que mantuvo 10 meses guardado al expediente del pago de impuestos de Azteca de 26 mil millones, 10 meses.

“¿Y dónde está la justicia pronta y expedita? Porque me van a salir de manera leguleya donde no hay término; es decir, no hay tiempo. Ellos pueden llevarse el tiempo que quieran, que por cierto, después de 10 meses se votó el asunto, se regresa a juzgado, se regresa al juzgado, y no son cuatro juzgados, y no vaya a suceder que se lleven otros 10 meses porque ya tienen que resolver en un sentido o en otro.

“No es un asunto personal, no es censura, nada, es que hay una deuda de 26 mil millones”, dijo.