CJNG controla la frontera sur

Santa Teresa Llano Grande, Chis.- Desde 2020, el Cártel Jalisco Nueva Generación, con su filial Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), se hizo presente en la frontera que comparten Chiapas y Guatemala, sobre todo en el cruce fronterizo clandestino de Santa Teresa Llano Grande (México)-Guailá (Guatemala), el cual es un corredor de cinco poblados a lo largo de 5.5 kilómetros.

En los últimos años, el CJNG tuvo bajo su control absoluto a cientos de comunidades de la Sierra hasta los límites con Oaxaca, zona que le arrebató al Cártel de Sinaloa, aprovechando su disputa interna, de acuerdo con reportes de seguridad.

Por esta franja cruzaban entre mil y mil 500 vehículos particulares, camiones y tráileres con maíz, café, cemento, refacciones para vehículos, motocicletas nuevas, ganado vacuno, cerdos, ropa, armas, drogas y migrantes. Las cuotas para pasar con abarrotes, ropa de paca (usada), entre otros productos, fluctuaba entre los 50 a 500 pesos, pero para camiones cargados con motocicletas nuevas o piezas automotrices, la cuota superaba los 20 mil pesos.

En el gobierno municipal del morenista Roberto Alejando Mérida González (2022-2024), el CJNG, CCyG y Maíz controlaron la Policía Municipal y hacían obras como pavimentación de calles, levantaban canchas, domos y otros, a través de las constructoras propiedad de Bladimir López, que administraban sus hijos.

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Propietarios de ferreterías, farmacias, supermercados, venta de abarrotes, hoteles, cantinas, estaban obligados a pagar un derecho de piso de 20 mil pesos, mientras que los transportistas, dueños de peluquerías, fondas y otros, la cuota obligatoria era de mil. Asimismo, estaban obligados a participar en los bloqueos.

Recientemente, El Universal reveló que la policía de élite de Chiapas, conocida como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), aparece en la narconómina del abatido capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".