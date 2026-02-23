CJNG, presente en todo México y otros 40 países

Ciudad de México.- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha logrado infiltrarse en prácticamente todas las entidades del país a través de alianzas con grupos criminales locales e imposición de gobiernos locales que le permiten operar con total control gran cantidad de territorio. Además, ha logrado establecer redes criminales para tener presencia en más de 40 países.

A nivel nacional, al menos desde 2015, ha conseguido dominar actividades delictivas relacionadas con el tráfico interno de drogas, huachicoleo, robo y extorsión, así como trata de personas. Por varios de esos delitos, en febrero de 2025 fue designado Organización Terrorista Transnacional por el gobierno de Donald Trump.

Según la Agencia Antidrogas (DEA), el CJNG tiene presencia en América, Europa, Asia y Australia. Sin embargo, El Universal ha dado cuenta de que el cártel también extiende sus tentáculos en África, particularmente en Sudáfrica, Nigeria y Mozambique. En Europa se encendieron alertas al detectarse —el año pasado— la existencia de una oficina del CJNG en España.

Armando Rodríguez Luna, profesor e investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, advirtió que el CJNG mantiene una presencia relevante en al menos 30 estados del país, pero controla de manera total las actividades delictivas en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Guanajuato.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financiero (Fincen, por sus siglas en inglés), el Cártel Jalisco es el principal operador de delitos como robo de combustible, extorsión y cobro de piso, trasiego de drogas mayoritariamente en México, pero también con fines de exportación a Estados Unidos, sobre todo metanfetaminas y fentanilo.