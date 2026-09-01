CJNG, tras el brutal atentado

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Zacatecas, Zac.- Las alarmas se encendieron nuevamente en la región sur-sureste de Zacatecas con el ataque perpetrado con un cochebomba contra las instalaciones de la comandancia municipal de Ojocaliente, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); con este hecho suman 10 eventos vinculados con explosivos en lo que va del año, de los cuales siete son ataques contra las fuerzas de seguridad.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, reconoció que se trató de un hecho que dejó fuertes daños debido a la onda expansiva generada por la explosión del vehículo, con un saldo de 11 personas lesionadas —una de ellas reportada de gravedad—, entre las que figuran dos mujeres policías y tres menores de edad.

Explicó que un sujeto que conducía un coche tipo Seat, con reporte de robo en Jalisco desde abril, lo estacionó detrás de una patrulla municipal, descendió dejando la unidad encendida y caminó unas cuadras. Cuando una mujer de la policía iba a realizar la inspección de la unidad, y justo antes de salir de la comandancia, se activó el mecanismo explosivo.

Esto causó destrozos en 11 vehículos y daños en 36 inmuebles, de los cuales 17 están ubicados en las inmediaciones del cuartel y presentan afectaciones graves; el resto tienen daños que van desde daños estructurales hasta cristales rotos. Tras el ataque, este lunes la vida pública del municipio se paralizó con la suspensión de clases presenciales y actividades en la Presidencia Municipal, que hoy se reanudarán por el reforzamiento de seguridad. El Cabildo de Ojocaliente aprobó la cancelación de la Feria Regional de la Tuna y la Uva 2026.

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Las autoridades zacatecanas señalaron que este ataque fue reacción del crimen organizado por la captura de un presunto generador de violencia realizada el sábado en el municipio de Villa García, en los límites con Aguascalientes, donde fue abandonada una motocicleta que explotó en la carretera y dejó dos lesionados, un policía estatal y una mujer.

El general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, explicó que ese día se detectó una motocicleta proveniente de Aguascalientes, tripulada por civiles armados que se dirigían a la comandancia municipal de Villa García. Durante el operativo de interceptación, los sospechosos detonaron a distancia el explosivo en la unidad. Uno de los agresores fue detenido.

Señaló que el municipio de Luis Moya registra el mayor asedio, principalmente en la zona de Zacatequillas, punto de incursión de células provenientes de Aguascalientes.

Para frenar esta incursión, el funcionario anunció la implementación de la Operación Yunque y Martillo, respaldada por la comandancia de la Quinta Región Militar, para eliminar los límites fronterizos entre estados vecinos mediante el despliegue de bases de operaciones militares.