Clases a distancia, hasta las 23:30 horas

Los contenidos educativos para el ciclo escolar 2020-2021 se transmitirán todos los días desde las 7:30 horas.

Aunque habrá diferentes opciones, las programaciones están diseñadas para que los niños sigan tomando clases, incluso, poco antes de la media noche.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó el diseño de los horarios de las clases a distancia que se transmitirán por televisión. El objetivo, indicó, es que haya distintas opciones en caso de que las familias tengan varios hijos en edad escolar.

El programa Aprende en Casa II iniciará con su programación de ocho asignaturas para peescolar; 10 para primaria, y 12 de secundaria. Las transmisiones arrancarán desde las 07:30 horas hasta las 24:00 horas.

Incluye cuatro horarios de contenidos de 30 minutos para padres de familia, así como tres para programas de una hora diaria dirigidos a preescolar.

Habrá 18 horarios en tres opciones de canal para alumnos de primero a sexto de primaria, es decir, tres horarios por grado, en tres canales a nivel nacional (Once Niños, Televisa y TV Azteca) y Heraldo TV en la Ciudad. Los contenidos para secundaria se transmitirán en seis horarios distintos a través de dos canales.

Sin embargo, algunos quedarán fuera de los horarios para ir a la cama y, de seguirlas, los niños tendrían que seguir tomando clases después de las 19:00 horas y terminar hasta las 23:30.

Este es el caso del quinto grado de primaria, en la opción uno que se transmitirá por Canal Once Niños señal 11.2, y Televisa, en el canal 5.2, en la que los niños de 10 años tendrían que tomar clases de 19:00 a 21:30 horas.

En la opción dos, que a partir del 24 de agosto se transmitirá por TV Azteca en el canal 7.3, los niños de tercer grado de primaria tendrán que tomar clases de las 17:30 a las 20:00 horas.

Mientras que en la opción tres, que sólo se transmite en la Ciudad de México a través del canal 10.2 de Heraldo TV, hay horarios de las 18:30 a las 21:00 horas para niños de primero de primaria.

"Tenemos tres opciones en primaria para que puedan escoger la que más les favorezca (...) Por ejemplo, en la opción uno, si tuvieran seis hijos, cada uno en un año de primaria, todos tendrían tiempo de poder tener su aprendizaje", dijo el titular de la SEP, Esteban Moctezuma.

Los contenidos se transmitirán de lunes a viernes, pero una vez que acabe la programación habrá repeticiones en horarios fuera de lo programado.

Se llegó a un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) y Gobernación para no transmitir publicidad ni propaganda de ningún tipo.

Los programas y contenidos educativos a distancia se organizaron de acuerdo con el número de estudiantes que tiene cada subsistema: habrá tres canales para educación básica y dos para media superior.

La distribución de los programas y contenidos se dividirá en cuatro cadenas: una y dos serán para educación inicial y se van a transmitir a través del canal 11.2 de Once Niñas y Niños. La cadena tres será para secundaria y se transmitirá por el canal Ingenio TV, mientras que para Bachillerato será la cuatro.

Habrá un esquema de programación por cada nivel educativo y contenidos dirigidos a padres de familia, de lunes a viernes.

El 3 de agosto, Moctezuma dijo que los niños serán evaluados: "Las clases tendrán valor curricular y los estudiantes serán evaluados en su momento".