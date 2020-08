Clases a distancia hunden a vendedores de uniformes

En la esquina de Jesús Carranza y Emiliano Zapata la gente va aprisa, cargando bolsas llenas de mercancía. La mayoría ignora las pocas tiendas de uniformes escolares abiertas en el corazón de la Ciudad de México.

El regreso a clases es el 24 de agosto, pero serán a distancia debido a la pandemia de Covid-19. Los vendedores de uniformes ven la situación ya como una crisis que les pega con fuerza.

Como a Laura Luna, quien es dueña de la tienda Diseños Alex, dedicada a la venta de uniformes y quien desde que inició la pandemia ha tenido que despedir temporalmente a la mayoría de sus empleados.

"No pensamos que pasaría esto, incluso semanas antes varias personas venían a hacer cotizaciones, luego del anuncio que dieron del regreso a clases, todo se vino abajo, ya ni siquiera vienen a preguntar, pues muchos padres piensan que los niños no regresarán a la escuela hasta el próximo año", lamenta Laura.

Y recalca: "Antes de la pandemia no era así, en estas fechas había filas de personas esperando a que las atendiéramos, éramos al menos 20 vendedoras en el mostrador, ahora sólo somos tres; en la confección eran alrededor de 50 personas, ahora no hay nadie".

Laura dice que las ventas han bajado lo inimaginable, por eso muchos de los locatarios tuvieron que cerrar definitivamente su negocio. "Hay días en los que no vendemos ni una sola prenda, las ventas, podría decir sin dudarlo, que han bajado 99%, además de eso, la renta de los locales es lo que nos 'come', no hemos dejado de pagarla desde que inició la pandemia; sin ventas es imposible pagarla, por eso muchos locales han cerrado. No hay apoyos de los arrendadores".

Al preguntarle sobre si han recibido algún apoyo del gobierno, Laura niega con la cabeza y explica: "Fueron pocos lo apoyos que el gobierno dio, según sé eran los créditos, pero había mucha gente que los pidió y nosotros no alcanzamos".

Dice que aunque han pensado en invertir en otras prendas, por el momento es difícil, pues todo el dinero fue para la confección de los uniformes para este año.

El negocio de Laura es familiar, su padre lo inició hace muchos años y ella siguió con la tradición, pues es algo que conoció desde que nació y heredó junto a sus hermanas.

"Hemos trabajado 33 años en él, ahora con la pandemia no sabemos si vamos a sobrevivir otro año, de la nada vamos a perder el trabajo de toda una vida".