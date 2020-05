Clases, de las últimas actividades que se retomarán: SSa

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que hasta el momento no hay condiciones para un regreso a clases y que esta actividad será de las últimas en reiniciar.

"No, todavía no, para eso falta todavía, es de las últimas (actividades)", dijo el doctor Alcocer a su arribo a Palacio Nacional donde asiste a una reunión de Gabinete que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, coincidió en que está lejano la reapertura educativa.

"El tema de educación se va a abrir hasta que tengamos certidumbre al 100% que los niños están seguros".

A la reunión de Gabinete llegó el secretario de Educación, Esteban Moctezuma; el Canciller Marcelo Ebrard; la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Así como el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval; el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, la diputada federal Tatiana Clouthier; la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez.

La tarde de este martes, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas fallecieron 501 personas por Covid-19, con lo cual ascendió a 8 mil 136 las personas que han muerto a causa de este nuevo virus.