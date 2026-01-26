logo pulso
Claudia Sheinbaum aclara postura sobre reforma electoral

En medio del debate electoral, se analizan los fraudes electorales del pasado en México y las críticas de la oposición hacia la Presidenta.

Por El Universal

Enero 26, 2026 05:13 p.m.
A
Claudia Sheinbaum aclara postura sobre reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que todavía no hay una propuesta y criticó a los opositores que promueven un voto nulo, que hay autoritarismo o se está entregando al país.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo criticó que la oposición se va a movilizar ante una reforma que todavía no se presenta.

"No hay reforma todavía, todavía no la presentamos. Segundo: ¿Por qué no voltean a ver los fraudes electorales del pasado? Ya lo mencioné la semana pasada, porque ellos no dijeron nada, al contrario, aplaudieron.

"Es más, muchos de ellos financiaron, o sus amigos financiaron el fraude electoral de 2006, ´el peligro para México´, nunca dijeron nada del 2012 y la compra de votos", declaró.

Aseguró que hay libertad de expresión y manifestación. Acusó que "la nueva cantaleta" que trae la oposición es que ahora la Presidenta "está más cerca de Estados Unidos".

SLP

El Universal

Pulso Online

Buscan regular sin censura desde la ley.

El Universal

Debate candente en sesión del pleno por acusaciones de maquillaje de cifras y falta de resultados en la CNDH.

El Universal

La Iglesia pide a las autoridades redoblar esfuerzos por la seguridad de la ciudadanía.