Claudia Sheinbaum califica de 'exceso' las disculpas a diputada en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego que la ciudadana Karla Estrella fue sancionada y obligada a disculparse públicamente por 30 días por comentarios hechos en redes sociales en 2024 contra la diputada, Diana Karina Barreras, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que es un "exceso", y consideró que los jueces deben poner todo en el "justo término".

"Es un exceso, el poder es humildad, no es soberbia, entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes", comentó la mandataria federal durante la conferencia matutina.

Sheinbaum señaló que puede haber una sanción del Tribunal para que haya una disculpa pública, y recordó que ha habido otros casos sobre todo cuando hay en un proceso electoral.

"Pero para todas y todos el poder es humildad, no es soberbia, no es abuso, que es lo que ocurría tiempo atrás. Y también cuando, aquí hay derecho a criticar de lo que sea, nadie lo impide, aquí lo que hay es derecho de réplica, porque si alguien ofende o dice una mentira, pues aquí hay que aclararla", manifestó.

Añadió que vale la pena que los tribunales, los jueces, "pongan todo en su justo término".

Agregó: "Muy distinto también, es importante porque aquí lo he dicho, cuando hay una ofensa personal a una diputada, senadora o a cualquier persona que tenga que ver con ser mujer, esta ofensa grosera, que lo hemos mencionado aquí de diversos personajes, que tiene que ver con el físico de la persona, y que no tiene que ver con la opinión política, (...) eso no está bien, eso no tiene nada que ver con la censura, sino sencillamente con el reconocimiento social de que la crítica es constructiva en general".