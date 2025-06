Claudia Sheinbaum celebra elección de presidente indígena para la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO, junio 4 (EL UNIVERSAL).- "Me da mucho gusto que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un indígena mixteco de Oaxaca", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al reconocer el triunfo de Hugo Aguilar Ortiz.

Del mismo modo, la mandataria federal destacó que Hugo Aguilar Ortiz tuvo 6 millones 78 mil 82 votos, "sacó más votos que el PRI en el 2024. (...) el presidente de la Corte es Hugo".

Respecto que ayer comentaba que el Instituto Nacional Electoral (INE) iba a determinar la presidencia de la Corte, Sheinbaum Pardo comentó que nunca planteó algo distinto, que se refería que este año son cinco mujeres y cuatro hombres que van a componer la Corte, y el siguiente año es inverso.

"(...) entonces me da mucho gusto el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea un indígena mixteco de Oaxaca, muy buena abogado muy buen abogado tengo el privilegio de conocerlo no solamente sobre temas relacionados con los pueblos originarios, sino en general tiene un amplio conocimiento es un hombre modesto sencillo, pero no por eso con un enorme inteligencia y sensibilidad social entonces nos da mucho gusto".

Del mismo modo, Sheinbaum Pardo presentó el cómputo final del INE para ministros de la Suprema Corte en el que destacó que hubo 12.91%, "o sea, casi 13%".