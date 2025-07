Claudia Sheinbaum compara Caso Hernán Bermúdez con Genaro García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López Hernández y a quien se le acusa de ser presunto líder del grupo criminal "La Barredora", es "distinto" al caso de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y detenido en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que las investigaciones sobre este caso deben de seguir con base en pruebas, y no en presuntos o en "linchamientos mediáticos", por lo que advirtió que no se puede responsabilizar a alguien hasta que no se demuestre lo contrario.

"Ahora toda la derecha está con este tema. ¿Quién detiene o quién abre la investigación y la orden de aprehensión contra este personaje? Nosotros, me refiero a al momento que estamos viviendo en el gobierno, porque quieren ponerlo como si fuera García Luna. No, a García Luna lo premiaban y lo premiaron hasta el último minuto.

"Entonces es distinto y aquí siguen las investigaciones. Entonces no es, no y no se puede responsabilizar a alguien hasta que no se demuestre lo contrario", dijo.

-----No hay investigaciones contra Adán Augusto, afirma Sheinbaum

En Palacio Nacional, la Mandataria federal afirmó que está "sólido" el liderazgo de Adán Augusto López Hernández al frente de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, y destacó que no hay ninguna investigación en contra del legislador.

"¿Usted considera que el liderazgo de Adán Augusto es sólido en el Senado?, se le preguntó en conferencia de prensa matutina.

"Sí, pues ahí están los senadores. No hay ninguna investigación contra el senador, él en el momento si alguien le quiere preguntar, por supuesto que él lo va a decir. Ya lo dijo públicamente", afirmó.

Reiteró que su gobierno colabora "en lo que se necesite" para lograr la detención de Bermúdez Requena. "La investigación debe seguir, recientemente se detuvo a una persona que trabajaba también en la Secretaría de Seguridad del Estado de Tabasco, ya con una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República", dijo.

"No se puede acusar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario", declaró.

Recordó que la UIF congeló cuentas relacionadas con el exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López y dejó al Gabinete de Seguridad que informe sobre la investigación de elementos relacionados con el caso.