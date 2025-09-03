Claudia Sheinbaum destaca la importancia de la coherencia en las Fuerzas Armadas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que la honestidad no es solo decir la verdad, sino es vivir con coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.

Al presidir en el Heroico Colegio Militar la clausura y apertura de cursos de los planteles del Sistema Educativo Militar 2025, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas afirmó que ser honesto es no traicionarse a sí mismo ni a los demás, sino que es actuar siempre con integridad, mirar de frente y caminar con dignidad.

Acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, la jefa del Ejecutivo federal manifestó a los estudiantes militares que, como miembros del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y Guardia Nacional (GN) deben guardar y sostener valores que son la base de la vida militar, pero también virtudes universales que dignifican el valor del ser humano.

"El valor de la honestidad no es solo decir la verdad, es vivir con coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Ser honesto, es no traicionarse a sí mismo, ni a los demás. Es actuar siempre con integridad, mirar de frente y caminar con dignidad".

Señaló que el valor del profesionalismo, que exige estudio constante, preparación rigurosa, disciplina intelectual y física, también responsabilidad y compromiso con la misión.

"Ser profesional es saber que no basta con la voluntad, se necesita también conocimiento y exigencia en el servicio".

Indicó que el valor de la disciplina que va más allá del orden, y es la voluntad de sostenerse firme cuando el cansancio y la tentación invitan a rendirse.

"Es la capacidad de hacer sacrificios personales por un ideal más alto por la familia que confía por el pueblo que espera y por la patria, que necesita de cada una y cada uno de ustedes.

La generosidad es "quizá el valor más grande de todos": Sheinbaum

La Presidenta de la República manifestó que el valor de la generosidad "quizá el valor más grande de todos" significa estar dispuesto a dar incluso la vida para proteger la vida de los demás y a la Patria.

Claudia Sheinbaum señaló que el valor de la lealtad no admite medias tintas, pues "es fidelidad a los compañeros, a la palabra dada a los ideales y convicciones y a la lealtad a la Patria y a la Bandera Nacional".

"El valor de la valentía que no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Es caminar hacia adelante con el corazón firme, movidos por el deber, por el amor a la patria y al pueblo.

"Nada, puede hacerse en la vida sin convicción y sin valores, y en nuestro caso, esa convicción es servir a los semejantes, es servir al pueblo, es servir a la patria. Estos valores son palabras que pueden estar en un código militar, pero son más que eso. Son virtudes vivas que ustedes se encarnan en cada acción, en cada misión. Son los pilares que sostiene, no solo a nuestras Fuerzas armadas, sino también al pueblo de México y a la patria.

La Mandataria federal aseguró que elegir ser parte de las Fuerzas Armadas significa que se tiene un profundo amor por la familia, por nuestro pueblo y por la patria.