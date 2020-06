Claudia Sheinbaum justifica uso de fuerza policial durante marchas

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que coincide con la presidenta de Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez Hernández, de que el uso de la fuerza en las marchas está justificada siempre que se use de manera proporcional y racional, por lo que se trabaja en un protocolo de actuación capacitación y formación policial para evitar violaciones a derechos humanos.

"Coincidimos con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y en este trabajo en coordinación con ella es que estamos haciendo este protocolo de actuación y esta capacitación y formación a la Policía para que sin que haya abuso policial, pues evidentemente se evite como se ha hecho en otras ocasiones y particularmente tener estos protocolos de actuación asociados a cada una de las movilizaciones", dijo. Explico que se está trabajando en un esquema para mejorar el resguardo de las manifestaciones y se está capacitando a diversos policías, como en su momento fueron capacitadas las Ateneas que es un cuerpo especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mujeres.

"En particular, para este tipo de movilizaciones, porque la gran mayoría de las movilizaciones en la ciudad son pacíficas, para este tipo de movilizaciones estos protocolos que nos permitan tener a la mejor Policía capacitada", dijo. No obstante reconoció la labor de la Policía de la Ciudad y al mismo tiempo, insistió en que se está conformando en la capital una policía que dejará atrás los abusos del pasado, el abuso policial y la corrupción.